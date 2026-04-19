От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

226 810 с право на глас избират 117 кандидати в 24 листи на извънредните парламентарни избори за 52 Нарадно събрание в Хасковска област. Изборният ден започва в 7.00 часа.

Във всички 11 общини на областта ще има общо 479 избирателни секции. Броят им е с една по-малък спрямо предходен вот, съобават от РИК Хасково. 

В 344 секции ще има машини за гласуване, а в останалите 135 ще се гласува с хартиени бюлетини. На изборите в неделя няма да има секции с по две машини, защото такива са разпорежданията на ЦИК.

Общият брой на членовете на секционните избирателни комисии в региона е 4310 души.

Образувани са и 10 секции с подвижна избирателна кутия, както и секции в болнични заведения и домове за социални грижи. В 464 секции ще има видеонаблюдение.

2902 младежи, родени през 2007 и 2008 година, ще имат право да гласуват за пръв път тази неделя. Това са приблизително 1,28% от общия брой 226 810 избиратели в 29 МИР Хасково.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Облаци и слънце ще се редуват в изборния ден
Хасковци масово искат държавен контрол върху цените на горивата
Звездата на Red Bull Никола Цолов стартира в Karting Events Bulgaria на пистата край Хасково
Предимно облачно и ветровито
Раздават изборните книжа и бюлетини на СИК в Община Хасково
Електроавтобус помете три паркирани коли, няма пострадали
Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Бояна Карпатова и Борис Христов - Докато те има

Случаен виц

Звездата на Red Bull Никола Цолов стартира в Karting Events Bulgaria на пистата край Хасково
Облаци и слънце ще се редуват в изборния ден

Пази се от гнева на търпеливия човек. - Ирландскa пословицa

Последни обяви

Случайна рецепта

Салата с артишок и пилешки дробчета
Салата с артишок и пилешки дробчета

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.