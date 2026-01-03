От х:

В третия ден на еврото: Хасковлии пазаруват в лева

    Част от търговците на хасковския кооперативен пазар ще отворят сергиите през февруари, показа проверка на Haskovo.net. Продавачите хлопнаха кепенци заради притеснения, че няма да се справят с пресмятането от левове в евро и обратно и ще се върнат, когато левът престане на бъде платежно средство.

    Друга част от масите на пазара посрещаха сърдечно клиенти и предлагаха богат избор на плодове и зеленчуци, както и домашни луканки и плетени терлици. Три дни след въвеждане на еврото, хасковлии плащаха за стоките в лева. Проблем с връщането на рестото нямаше. 

    От началото на 2026 година страната ни официално въведе еврото. Законът дава възможност през януари потребителите да плащат в двете валути, но задължава продавачите да връщат ресто изцяло или в евро, или в лева. Смесено ресто не се допуска. Ако търговецът разполага с достатъчно наличност е в евро, той е длъжен да върне в евро. Сами при липса на достатъчно евро е позволено връщане на ресто изцяло в лева.

