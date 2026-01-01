От х:

Слънчево и студено в първия ден от Новата 2026

В първия ден на Новата 2026 година ще бъде слънчево, ветровито и студено. Градусите ще паднат до минус 5, а максималните температури няма да надвишват плюс 3.

Ще духа силен вятър, с пориви до 40 км в час.

През следващите два дни вятърът от юг-югозапад ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени северно от планините. С него и температурите ще се повишат бързо и в събота минималните ще са между минус 4° и 1°, а максималните - между 10° и 15°.

В по-голямата част от страната ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни в събота над северните и планинските райони, където на места ще превали, предимно дъжд. Възможни са и поледици.

Източник: Haskovo.NET

Деца от Хасково пазят традицията за изработване на сурвачки
1 час от сега
Ледената пързалка отваря днес в 14 часа
преди 1 час
Честита, Мирна и Щастлива 2026 година!
преди 4 часа
2025 г.: Социалните новини най-четени в Haskovo.net
преди 14 часа
Недекларирана валута за над 117 000 лева задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево
преди 14 часа
Треска за последни покупки преди Нова година
преди 15 часа

