Слънчево и студено в първия ден от Новата 2026

В първия ден на Новата 2026 година ще бъде слънчево, ветровито и студено. Градусите ще паднат до минус 5, а максималните температури няма да надвишват плюс 3.

Ще духа силен вятър, с пориви до 40 км в час.

През следващите два дни вятърът от юг-югозапад ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени северно от планините. С него и температурите ще се повишат бързо и в събота минималните ще са между минус 4° и 1°, а максималните - между 10° и 15°.

В по-голямата част от страната ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни в събота над северните и планинските райони, където на места ще превали, предимно дъжд. Възможни са и поледици.