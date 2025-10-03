Трима са ранени при катастрофа между Бъги на Енергото и камион за боклук в Хасково

Трима души пострадаха при тежка катастрофа в хасковския квартал „Болярово. Инцидентът стана около 10:30 часа днес на булевард „Никола Радев“.

Високопроходим пикап тип „Бъги“ с надпис „ЕР Юг“ се е ударил в камион на сметопочистващата фирма. Двата автомобила са се движели един зад друг в посока центъра на Хасково. На този етап не е ясна причината за сблъсъка.

„Изобщо не разбрах как стана удара. Движех се към центъра на Хасково, когато без никаква причина бъгито ни удари отзад“, каза шофьорът на камиона за събиране на боклук. Ранен е един от колегите му, включително и двамата от бъгито. Тримата са откарани с ленейки в Спешното отделение на МБАЛ-Хасково.

Повече от час движението по булеварда беше затруднено.