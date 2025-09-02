От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Виртуозът Георги Андреев с уникален музикален спектакъл в родния Хасково на 7 септември

Община Хасково представя един уникален музикален спектакъл, подготвен специално и  единствено за Хасково. По повод 8 септември, Ден на Хасково и Рождество на Пресвета Богородица, ненадминатият музикант и диригент Георги Андреев създаде спектакъла „С музиката на Георги Андреев“.

Само в родния град на Георги Андреев Хасково на една сцена ще излязат квартет „Смилена“, Милена Андреева, Народен оркестър и Камерен оркестър при Община Хасково, вдъхновени и провокирани от поредния музикален шедьовър на Георги Андреев.

Класическа музика, космически народни песни и виртуозни инструменталисти очакват ценителите на 7 септември в Хасково в обновеното читалище „Заря- 1858“. Началото на концерта е на 7 септември, от 19,00 часа в голямата зала на ОНЧ „Заря-1858", а входът е свободен.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Георги Андреев
Георги Андреев
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Тракийци изпращат 80 раници и пособия за българското неделно училище в Истанбул
Тракийци изпращат 80 раници и пособия за българското неделно училище в Истанбул
преди 2 часа
„Китна Тракия“ е световен вицешампион по фолклор, взе и злато в категория „Ансамбли“
„Китна Тракия“ е световен вицешампион по фолклор, взе и злато в категория „Ансамбли“
преди 3 часа
Млади дарования превърнаха центъра на Хасково в пъстро ателие
Млади дарования превърнаха центъра на Хасково в пъстро ателие
преди 5 часа
Задържаха 20-годишен от Кърджалийско, карал без книжка
Задържаха 20-годишен от Кърджалийско, карал без книжка
преди 6 часа
„Мерцедес“ блъсна 83-годишен пешеходец на заден ход
„Мерцедес“ блъсна 83-годишен пешеходец на заден ход
преди 6 часа
Хванаха двама с дрога в кола със сменен номер
Хванаха двама с дрога в кола със сменен номер
преди 6 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Иван Радуловски - „Мария“

Случаен виц

Тракийци изпращат 80 раници и пособия за българското неделно училище в Истанбул

Няма нищо по-измамно от очевидния факт - Артър Конан Дойл

Последни обяви

Случайна рецепта

Крем супа от картофи и гъби
Крем супа от картофи и гъби

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини