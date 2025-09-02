Виртуозът Георги Андреев с уникален музикален спектакъл в родния Хасково на 7 септември

Община Хасково представя един уникален музикален спектакъл, подготвен специално и единствено за Хасково. По повод 8 септември, Ден на Хасково и Рождество на Пресвета Богородица, ненадминатият музикант и диригент Георги Андреев създаде спектакъла „С музиката на Георги Андреев“.

Само в родния град на Георги Андреев Хасково на една сцена ще излязат квартет „Смилена“, Милена Андреева, Народен оркестър и Камерен оркестър при Община Хасково, вдъхновени и провокирани от поредния музикален шедьовър на Георги Андреев.

Класическа музика, космически народни песни и виртуозни инструменталисти очакват ценителите на 7 септември в Хасково в обновеното читалище „Заря- 1858“. Началото на концерта е на 7 септември, от 19,00 часа в голямата зала на ОНЧ „Заря-1858", а входът е свободен.