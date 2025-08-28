Трима са задържани за случая със залятата с фекалии директорка на ЦОП в Димитровград

Трима мъже са задържани като съпричастни в хулигански действия за случая със залятата с фекалии директорка на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в Димитровград Марияна Петрова. Те са на възраст 34 г., 39 г. и 37 г., информираха от Областната дирекция на МВР-Хасково. Полицаи изясняват действията им.

Вчера сутринта мъж нахлул на работното ѝ място. Той бил облечен в бял костюм, наподобяващ скафандър. Носел две кофи с фекалии, които излял върху Петрова. Пред БТА тя сподели предположения, че посегателството е свързано с бивша служителка на центъра, на която тя не е продължила договора за работа след изтичане на изпитателния период. По думите ѝ, с това имат връзка и заплахи, отправяни в различни дни на работното ѝ място от 18-и август насам.

Продължава разследването по случая под контрола на прокуратурата.