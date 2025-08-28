От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

Трима са задържани за случая със залятата с фекалии директорка на ЦОП в Димитровград

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Трима мъже са задържани като съпричастни в хулигански действия за случая със залятата с фекалии директорка на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в Димитровград Марияна Петрова. Те са на възраст 34 г., 39 г. и 37 г., информираха от Областната дирекция на МВР-Хасково. Полицаи изясняват действията им.

    Вчера сутринта мъж нахлул на работното ѝ място. Той бил облечен в бял костюм, наподобяващ скафандър. Носел две кофи с фекалии, които излял върху Петрова. Пред БТА тя сподели предположения, че посегателството е свързано с бивша служителка на центъра, на която тя не е продължила договора за работа след изтичане на изпитателния период. По думите ѝ, с това имат връзка и заплахи, отправяни в различни дни на работното ѝ място от 18-и август насам.

    Продължава разследването по случая под контрола на прокуратурата.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Новини 30 08 2022
    Новини 30 08 2022
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех
    Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ху
      Хуан Хорхес
      9 -1
      09:51, 28 авг 2025
      Сега да ги затворят в един кенеф,без храна и вода да седят 48 часа.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Климатик предизвика пожар в МБАЛ-Хасково, евакуираха пациенти
    Климатик предизвика пожар в МБАЛ-Хасково, евакуираха пациенти
    преди 34 минути
    8 художници рисуват с цветни палитри за Деня на Хасково
    8 художници рисуват с цветни палитри за Деня на Хасково
    преди 37 минути
    Задържаха почерпен водач с 1,46 промила алкохол в кръвта
    Задържаха почерпен водач с 1,46 промила алкохол в кръвта
    преди 43 минути
    Две жени пострадаха леко в катастрофа между „Мерцедес“ и „БМВ“
    Две жени пострадаха леко в катастрофа между „Мерцедес“ и „БМВ“
    преди 51 минути
    Слънчево и топло
    Слънчево и топло
    преди 2 часа
    Читалище „Заря“ с ново ръководство – Мирослав Милушев е председател, Росен Божилов е секретар
    Читалище „Заря“ с ново ръководство – Мирослав Милушев е председател, Росен Божилов е секретар
    преди 14 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Концерти – Lady Gaga Mayhem on The Beach 4k ULTRA HD

    Случаен виц

    Читалище „Заря“ с ново ръководство – Мирослав Милушев е председател, Росен Божилов е секретар
    Две жени пострадаха леко в катастрофа между „Мерцедес“ и „БМВ“

    Правете така че да имате онова, което желаете - инак ще бъдете принудени да обичате онова, което имате. - Джордж Бърнард Шоу

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Портокалово желе
    Портокалово желе

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини