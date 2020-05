Послание от Хасково озаглави статия на китайския вестник China People’s Dailly

Послание, изпратено във времето пандемията от коронавирус и социална изолация на тийнеджърка от Хасково озаглави водеща статия в един от най-четените вестници в Китай-„China People’s Dailly“.

Темата на публикацията от 2-ри май е "Ще се радвам да пеем в Китай, след като всичко това приключи“. А това са думи от видеопосланието, което заедно с песен изпрати към Китай преди месец певицата от хор „Орфей“ Вяра Шопова. Заедно с Анастасия Димитрова двете тийнейджърки участват в световния виртуален хор, който ще изпълни песента на Майкъл Джексън „We are the world“.

С помощта на диригентката си Елена Цветкова момичетата записаха песента и я изпратиха към организаторите.

В статията на „China People’s Dailly“ са цитирани и думите на Елена Цветкова:„ За мен е чест, че моят хор беше поканен да участва в това прекрасно събитие. Надявам се новата корона епидемията да приключи възможно най-скоро и да имаме възможността да пеем в Китай в бъдеще“.

Мащабният проект ще бъде промотиран в края на май месец. В него участват още десетки хористи от Естония, Латвия, Беларус, Япония, Австрия, Сингапур, Армения, САЩ, Китай. Поканата за участие от България е към Елена Цветкова от Младежки център за обмен на наука и култура в Китай Soong Ching Ling, който се поддържа от Meister International.

В интернет посланието ще бъдат включени и изпълнения на деца музиканти, както и рисунки на млади художници от цял свят.

„Целта на проекта е чрез интернет деца от цял ​​свят, които пеят "We are the world" да изпратят посланията си за засилване на увереността за преодоляване на епидемията. От началото на април младите хора от много страни реагираха активно. Близо 2000 млади хора създадоха и изпратиха творби чрез пеене, рисуване и други форми.“, пише в статията авторката й Флора Йе.

„И аз очаквам да видя с огромно любопитство готов този дигитален проект, защото е интересно как всичко е координирано и сглобено в едно цяло, поради мащаба на организацията и липсата на жив контакт. Пред вестника Лие Ретма- диригент на училищния хор „Лагна Гранадсън“ в Талин, Естония, казва, че това е специално изпълнение, „защото не можем да репетираме заедно на място“, сподели диригентката на хор „Орфей“ Елена Цветкова.

