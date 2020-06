Вижте международния проект „Soong Ching Ling“ с участието на хористки от Хасково

Премиерата на мащабния проект с участието на десетки хористи от цял свят, в който пеят и две от възпитаничките на Елена Цветкова от Детски хор „Орфей“ –Хасково, вече е факт. Той е посветен на трудните моменти в изолация заради пандемията от Ковид-19, но и на вярата, че един ден животът ще се върне в руслото си отново и хората по света ще са пак заедно.

Вяра Шопова и Анастасия Димитрова станаха част от проекта Sing the same song, в който е включена и песента на Майкъл Джексън „We are the world“, на световния виртуален хор, като единствени представителки от България.

Поканата за участието в мащабното изпълнение бе отправена към диригентката на хасковския хор Елена Цветкова от организаторите на проекта - Младежкият център за обмен на наука и култура в Китай Soong Ching Ling, който се поддържа от Meister International, през март.

Вяра и Анастасия бяха избрани да представят хоровата школа на „Орфей” след вътрешна селекция, която протече виртуално.

Промоцията на Sing the same song е минала на 1-ви юни. Клипът е показан за първи път по Китайската детска телевизия и телевизионния канал на Пекин.

Шест минутният клип започва с кадри от пандемията на фона на популярна китайска песен и завършва с вокалното изпълнение на „We are the world“. В клипа участват десетки хористи и изпълнители от Естония, Латвия, Беларус, Япония, Австрия, Сингапур, Армения, САЩ, Китай.

Според изискванията на организаторите всички изпратиха и кратки видеопослания към хората от целия свят.

Посланието на 17 –годишната Вяра Шопова „Дори и в трудните моменти, можем да намерим път. Музиката дава щастие на света-стига до ума и въображението. Хайде да пеем заедно!”, което тя изпрати заедно с клипиран запис на песента, беше публикувано в китайската преса. А част от думите на Анастасия ”Бъдете здрави и щастливи, бъдете добри хора, защото животът е подарък от Бог.”, са включени във финалните послания на клипа.

„Този проект действително е мащабен и много интересен, защото всички записа са правени в изолацията, без репетиции на живо, така че освен своето емоционално въздействие, е и сериозно техническо предизвикателство“, коментира диригентът на хор „Орфей“ Елена Цветкова, която вече получила клипа от инициаторите на проекта.

Красимира Славова