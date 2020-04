Възпитанички на хор „Орфей” пеят хита „We are the world“ в световен виртуален проект

С песен по време на пандемия. С вдъхновение и като част от мащабен проект ще отбележат този тежък период две от възпитаничките на диригентката на Детски хор „Орфей” Елена Цветкова.

Хористките от Хасково Вяра Шопова и Анастасия Димитрова ще са част от световния виртуален хор, който ще изпълни песента на Майкъл Джексън „We are the world“.

Момичетата попадат в селекцията сред стотици хористи по света, след като диригентката им Елена Цветкова получава покана за включване в проекта от China representative office of the World Peace Choral Festival и Тhe China Soong Ching Ling Science&Culture Center for Young People. Връзката е участието на орфейци на Световния хоров фестивал на мира през 2013 година, обяснява Цветкова.

„Получих на пръв поглед странен имейл в пощата си, но отговорих. В последствие стана ясно, че от китайския офис на фестивала пазят имейла ми, чрез който сме комуникирали за участието на хора преди години в Световния хоров фестивал на мира. Този хоров празник се организира всяка година във Виена от Кметството на Виена, хорът на виенските момчета и китайската хорова организация. Бяхме първите представители на България тогава.

Още пазят добрите впечатления от нашите изпълнения и затова ни канят да се присъединим в този голям проект сега.

Буквално не ми се вярваше какво се случва: Да бъдеш част от многохиляден хор, докато си стоиш вкъщи – възможно ли е? Оказа се, че е възможно и точно това се случи на две от певиците ни”, разказа Елена Цветкова.

Вяра и Анастасия са избрани да представят хоровата школа на „Орфей” след вътрешна селекция, която е протекла виртуално. Двете са изпълнили най-точно указанията на ръководителката си за записа, който трябва да направят.

Според изискванията на организаторите момичетата са записали и кратки видеопослания към хората от целия свят.” Бъдете здрави и щастливи, бъдете добри хора, защото животът е подарък от Бог.”, казва в своето послание Анастасия.

„Дори и в трудните моменти, можем да намерим път. Музиката дава щастие на света-стига до ума и въображението. Хайде да пеем заедно!” изпраща посланието на децата от хор ”Орфей” и Хасково в клипа си 17 –годишната Вяра Шопова.

„Всички с нетърпение очакваме да видим готовия клип с изпълнението на световния виртуален хор”, в очакване е и ръководителката им Елена Цветкова.

Красимира Славова