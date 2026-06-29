Близо 400 нарушения по пътищата на региона за три дни

По време на тридневна специализирана полицейска операция, проведена в периода от 26 до 28 юни, са установили близо четиристотин нарушения на Закона за движение по пътищата, съобщават от МВР.

Акцията е била насочена към повишаване на безопасността на движението, ограничаване на усещането за безнаказаност и предотвратяване на нерегламентирани автомобилни гонки и дрифтове.

В рамките на операцията са били проверени почти хиляда и деветстотин моторни превозни средства. За констатираните нарушения пътните полицаи са съставили над триста фиша и повече от седемдесет акта за административни нарушения. Издадени са и няколко десетки заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. Част от санкционираните водачи са заплатили наложените им глоби още на място чрез мобилни ПОС терминали, като общата събрана сума възлиза на малко над петстотин и седемдесет евро.

Особено внимание по време на акцията е било отделено на местата, за които има данни, че се използват за незаконни гонки и демонстрации с автомобили. При проверките от движение са били спрени няколко автомобила с неизправни шумозаглушителни системи, създавали сериозен шум и дискомфорт за живеещите в района.

Контролът е установил и редица тежки нарушения. От движение са отстранени няколко неправоспособни водачи, както и шофьори, управлявали автомобилите си след употреба на алкохол или наркотични вещества.

От ОДМВР – Хасково подчертават, че засилените проверки по пътищата в областта ще продължат и занапред с цел повишаване на безопасността на движението, ограничаване на нарушенията и намаляване на броя на пътните инциденти.

- Проверени са 1873 автомобила

- Установени са 397 нарушения, от които:

- 321 фиша по Закона за движение по пътищата; 76 акта (АУАН);

- 37 заповеди за принудителни административни мерки (ЗПАМ).

На място са платени 23 глоби чрез мобилни терминали на обща стойност 577,70 евро.

От движението са отстранени 9 неправоспособни водачи, 3 шофьори, управлявали след употреба на наркотици, 6 шофьори, управлявали след употреба на алкохол.