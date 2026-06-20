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Отстраняват аварии в 6 села от Хасковско, ученици от Езиковата гимназия посетиха помпена станция

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    Екипи на ВиК работят по отстраняването на аварии по водопроводната мрежа към и в селата Радовец, Рогозиново, Александрово,Тракиец, Горно Луково, Георги Добрево, съобщиха от водното дружество.

    Очаква се строително-ремонтните дейности да приключат до края на деня и водоподаването да бъде възстановено.

    Ученици от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ посетиха ПСОВ Хасково. Посещението им бе рамките на Национален проект „България – образователни маршрути“, Модул 3, „Културните, държавните и научните институции като образователна среда“.

    Децата са от 9 клас и бяха водени от преподавателя им Радка Латева. Те проследиха пътя на водата, постъпваща от канализаията на Хасково с помощта на сужитеите на ПОСВ Хасково. 

    ПОСВ Хасково е открита през 2011 година. Ежедневно тя пречиства около 30 хиляди кубически метра отпадни и дъждовни води. При механичното пречистване се отделят повече от 6 тона пясък, мокри кърпички и твърди отпадъци месечно. В 4 биобасейна се извършва и биологично пречистване на водата преди тя да бъде изпусната в река Хасковска.

    Над 1000 тона годишно е отделеният твърд преработен отпадък – кек, който се извозва от специализирана фирма. Този отпадък може да се използва за наторяване.

    Източник: Haskovo.NET

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