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Детски театър под открито небе пред „Иван Димов“ събира малки зрители през уикенда

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    Пред хасковския театър „Иван Димов“ днес и утре се играят безплатни детски представления, които привличат десетки семейства и малчугани. Сцената на открито оживя като част от фестивала „Театър, обичам те!“, който започна в понеделник и ще продължи до неделя с разнообразна програма за всички възрасти.

    Фестивалните събития продължават и през уикенда. На 21 юни от 17: 00 часа в парк „Ямача“ ще се проведе традиционният парад на хвърчилата – едно от най-очакваните и цветни събития в рамките на инициативата.

    ПРОГРАМА

    20 ЮНИ /СЪБОТА/

    • 11 часа, Сцена пред театъра

    Държавен куклен театър Търговище представя

    РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА

    по А. С. Пушкин, участват: Цветина Иванова, Димитър Караиванов, Микаела Кюркчиева, Калин Колев

    • 17 часа, Сцена пред театъра

    МАЛЧУГАН НА ПЪТЯ

    по идея на Ели Хрусанова, участват: Господин Динев Виолетка Борисова – Ети

    21 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/

    • 11 часа, Сцена пред театъра

    Фондация „Арт Култура“

    ПРИКАЗКА ЗА ПРАВИЛАТА

    Участват: Димитър Атанасов и Любомир Василев

    • Парк Ямача, 17 часа

    ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА

    Работилница и парад на хвърчилата с Юрий Георгиев

    Вход свободен!

    Източник: Haskovo.NET

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