Детски театър под открито небе пред „Иван Димов“ събира малки зрители през уикенда

Пред хасковския театър „Иван Димов“ днес и утре се играят безплатни детски представления, които привличат десетки семейства и малчугани. Сцената на открито оживя като част от фестивала „Театър, обичам те!“, който започна в понеделник и ще продължи до неделя с разнообразна програма за всички възрасти.
Фестивалните събития продължават и през уикенда. На 21 юни от 17: 00 часа в парк „Ямача“ ще се проведе традиционният парад на хвърчилата – едно от най-очакваните и цветни събития в рамките на инициативата.
ПРОГРАМА
20 ЮНИ /СЪБОТА/
• 11 часа, Сцена пред театъра
Държавен куклен театър Търговище представя
РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА
по А. С. Пушкин, участват: Цветина Иванова, Димитър Караиванов, Микаела Кюркчиева, Калин Колев
• 17 часа, Сцена пред театъра
МАЛЧУГАН НА ПЪТЯ
по идея на Ели Хрусанова, участват: Господин Динев Виолетка Борисова – Ети
21 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/
• 11 часа, Сцена пред театъра
Фондация „Арт Култура“
ПРИКАЗКА ЗА ПРАВИЛАТА
Участват: Димитър Атанасов и Любомир Василев
• Парк Ямача, 17 часа
ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА
Работилница и парад на хвърчилата с Юрий Георгиев
Вход свободен!