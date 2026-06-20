Детски театър под открито небе пред „Иван Димов“ събира малки зрители през уикенда

Пред хасковския театър „Иван Димов“ днес и утре се играят безплатни детски представления, които привличат десетки семейства и малчугани. Сцената на открито оживя като част от фестивала „Театър, обичам те!“, който започна в понеделник и ще продължи до неделя с разнообразна програма за всички възрасти.

Фестивалните събития продължават и през уикенда. На 21 юни от 17: 00 часа в парк „Ямача“ ще се проведе традиционният парад на хвърчилата – едно от най-очакваните и цветни събития в рамките на инициативата.

ПРОГРАМА

20 ЮНИ /СЪБОТА/

• 11 часа, Сцена пред театъра

Държавен куклен театър Търговище представя

РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА

по А. С. Пушкин, участват: Цветина Иванова, Димитър Караиванов, Микаела Кюркчиева, Калин Колев

• 17 часа, Сцена пред театъра

МАЛЧУГАН НА ПЪТЯ

по идея на Ели Хрусанова, участват: Господин Динев Виолетка Борисова – Ети

21 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/

• 11 часа, Сцена пред театъра

Фондация „Арт Култура“

ПРИКАЗКА ЗА ПРАВИЛАТА

Участват: Димитър Атанасов и Любомир Василев

• Парк Ямача, 17 часа

ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА

Работилница и парад на хвърчилата с Юрий Георгиев

Вход свободен!