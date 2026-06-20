Казахстанка и украинка триумфираха при двойките на тенис турнира в Хасково

Три срещи от международния тенис турнир W50 в Хасково се изиграха днес на кортовете в парк Кенана. Определени бяха победителките в надпреварата на двойки и двете финалистки на сингъл.

В битката при тандемите титлата завоюваха Зибек Куламбайева от Казахстан и Валерия Стракхова от Украйна.

На финала поставените под номер едно състезателки победиха гръцко-американския тандем и втори в схемата Марта Матула/Хиба Шаик.

Куламбайева и Стракхова стартираха ударно и взеха първия сет с 6-0. Във втората част играта бе по-оспорвана, но състезателките от бившите соц републики я взеха с 6-4, с което спечелиха и мача.

В битката на сингъл се получиха трисетови сблъсъци. И двете финалистки бяха определени след обрати.

В първия мач от програмата Марта Матула (Гърция) победи Берфу Ченгиз. Туркинята взе първата част с 6-4, но гъркинята не се предаде и изравни след 7-5. В последната част Матула надделя с 6-4 и си осигури втори финал в турнира.

В спор за титлата на сингъл тя ще се изправи срещу водачката в схемата Селена Яничиевич. Състезателката с френски паспорт днес се наложи над Лидия Енчева. Българската националка започна по отличен начин и поведе след 6-2. Яничиевич изравни също след 6-2. В решителната част водачката в схемата бе почти безпогрешна и след 6-1 триумфира.

Финалът на сингъл е утре от 11:00 часа.