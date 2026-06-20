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Хасково събра фенове на Honda за националната автомобилна среща

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    Хасково посрещна днес десетки почитатели на японската марка Honda от цялата страна. Националната Хонда среща 2026, организирана от Хонда Клуб България и подкрепена от Община Хасково, започна тази сутрин на площад „Свобода“, където се събраха впечатляващи автомобили и техните собственици.

    Събитието преминава под мотото „Страстта – в сърцата ни, отговорността – в ръцете ни“, което подчертава не само любовта към автомобилите, но и значението на безопасното шофиране. „Honda е много повече от марка. Тя е общност. Благодарим, Хасково!“, заявиха организаторите при откриването.

    От 10:00 до 13:00 часа посетителите разглеждат уникални модели, участват в гласуването за отличието „Най-яка Honda“ и се включват в игри и активности. След това, между 13:00 и 13:30 часа, колоната от автомобили ще потегли в организирано шествие от центъра на Хасково към паркинга пред стадион „Хасково“.

    Следобедната програма продължава до 17:30 часа с музика, забавления, награди и срещи със спонсори и партньори. Очаква се хиляди жители и гости на града да станат част от автомобилната атмосфера и да споделят страстта към активния начин на живот.

    Източник: Haskovo.NET

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