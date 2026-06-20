Километрична опашка се образува днес преди обед на граничния пункт „Маказа“ в посока Гърция. Читатели на Haskovo.net сигнализираха, че колоната от автомобили е достигнала около 5 километра, като задръстването е стигнало до моста край последната бензиностанция в българската част на пътя.

По думите им подобна е била ситуацията и в обратната посока – при влизане в България. Въпреки че пунктът работи без ограничения от началото на годината, граничните власти извършват селективен контрол на преминаващите автомобили и пътници, което забавя трафика и води до натрупване на коли. Освен това има стеснение на пътя в гръцка територия, където е поставено дезинфекционно съоръжение тип „гьол“, което забавя преминаването на автомобили.

През „Маказа“ преминават основно български туристи, като най-много са автомобилите с регистрация от Хасково, Кърджали и Пловдив. Има много пътуващи и от Румъния.

Засиленият поток е очакван заради активния туристически сезон и предпочитанието на много жители от региона да пътуват към близките гръцки курорти през уикенда.