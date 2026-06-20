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Откриват процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково

Председателят на Общински съвет – Хасково Таня Захариева внесе предложение за откриване на процедура по набиране на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково за мандат януари 2027 – януари 2031 г. Докладната ще бъде разгледана и подложена на гласуване на предстоящото заседание на местния парламент в края на юни 2026 г.

Предложението идва след уведомление от Апелативен съд – Пловдив, че мандатът на действащите съдебни заседатели изтича на 9 януари 2027 г. За новия период са определени 40 заседатели, като 27 от тях трябва да бъдат предложени от Общинския съвет – Хасково.

Ако предложението бъде одобрено, процедурата ще стартира официално и кандидатите ще могат да подават документи в администрацията на съвета. Постоянната комисия по обществен ред и законност е посочена като орган, който да извършва проверките, изслушванията и да подготви списъка с предложените кандидати.

Законът за съдебната власт определя основните изисквания към кандидатите: да са български граждани на възраст между 21 и 68 години, с минимум средно образование, без осъждания за умишлени престъпления и без психични заболявания. Не могат да кандидатстват лица, които вече са съдебни заседатели в друг съд, общински съветници от района, членове на ръководства на политически партии или служители в съдебната система и службите за сигурност.

При евентуално откриване на процедурата списъкът на допуснатите кандидати, заедно с автобиографии и мотивационни писма, ще бъде публикуван на сайта на Общинския съвет най-малко 14 дни преди публичното изслушване. Най-малко 10% от кандидатите трябва да имат квалификация в педагогика, психология или социални дейности.

Комисията трябва да представи окончателното предложение за съдебни заседатели до 15 септември 2026 г., след което Общинският съвет ще изпрати списъка за утвърждаване в Апелативен съд – Пловдив.

Източник: Haskovo.NET

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