Жълт код за значителни валежи от дъжд във вторник

Жълт код за значителни валежи от дъжд е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за общините Хасково, Свиленград, Ивайловград, Харманли, Тополовград, Любимец, Стамболово и Маджарово. В 8-те региона количеството на валежа ще достигне 20-35 литра на квадратен метър.

През деня ще бъде сравнително студено за този период на годината. Максималната температура в региона няма да надхвърли 9 градуса.

Вечерта валежите ще спрат, но ще остане облачно. В сряда ще преобладава променлива облачност, но дневната температура ще повиши рязко, като градусите ще достигнат 17.