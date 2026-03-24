Обществено порицание за ученика от Спортното училище, стрелял „като мафиот“ от прозорец

    Наказание „обществено порицание“ получи 16-годишният Альоша А., който произведе изстрели от прозорец на Спортното училище „Стефан Караджа“ в Хасково, мислейки се за мафиот. Присъдата бе произнесена въз основа на сключено споразумение между адвоката на подсъдимия – Станислав Йорданов, и прокурор Зорница Проданова, което бе одобрено днес от съдия Пламен Георгиев от Районен съд – Хасково.

    Документът бе подписан от страните по делото, включително и от майката на непълнолетния – Драгомира Ангелова, която присъстваше на съдебното заседание.

    Стрелбата е извършена на 16 септември 2025 г. от прозореца на класна стая в хасковското Спортно училище. Тогава ученикът, който по това време бе в 9. клас, профил „Футбол“, произвежда изстрел във въздуха с газов пистолет „Зораки“. Оръжието е било собственост на непълнолетния и ще бъде отнето в полза на държавата. Макар че няма преки последствия от стрелбата, ученикът веднага е бил изключен от учебното заведение и до момента не е записан в друго училище.

    В съдебната зала стана ясно, че майката и синът трудно говорят български език. Тя заяви пред съда, че ще направи опит да запише сина си в ново училище. Той пък дори не знаеше рождената си дата и наложи да бъде прочетена от личната му карта. 

    По делото бе назначена съдебна психолого-психиатрична експертиза. Тя установи, че деянието, представляващо хулиганство, е извършено от „увлечение“, а не от лекомислие или емоционална незрялост. Постъпката е била израз на демонстрация и търсене на внимание.

    „Причината да си тук, в съдебната зала, е занижен контрол от родител, от ръководството на училището и от учител поради отсъствието му от класната стая“, констатира съдия Пламен Георгиев. Магистратът предупреди непълнолетния, че ако избере да продължи да подражава на мафиоти, днешното наказание е най-лекото, което може да му се случи. „Мафиотите приключват или в затвора, или в ковчега. Продължавай да тренираш футбол и дръж далеч гангстерските си намерения от училището, семейството и приятелите си“, обърна се респектиращо съдия Георгиев към ученика, който в края на заседанието изглеждаше сломен, сякаш го бе облял „студен душ“.

    За това деяние законът предвижда наказание до 2 години затвор или пробация, но тъй като деецът е непълнолетен, то задължително се заменя с обществено порицание.

    Одобреното споразумение в Районен съд – Хасково има силата на влязла в сила присъда. Наказанието ще бъде изпълнено чрез разлепване на съобщение на информационно табло в Община Хасково.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Bl
      Blessings
      16 0
      11:22, 24 мар 2026
      За да постигне целите си наказанието трябва да бъде такова, че да му окаже превантивно и възпитателно въздействие. Защо просто не го осъдихте на две седмици обществено полезен труд?! Нима градинките на Хасково нямат нужда от работа и поддръжка?! Ако две седмици подред приятелчетата му го гледат и подиграват, дали другият път този хамстер, имитиращ гангстер, няма да се замисли?!
    • 2
      Гр
      Гражданин
      3 -1
      12:20, 24 мар 2026
      Дали след като трудно говори български ще разбере какво пише на съобщението на информационното табло на Община Хасково?
      Също така е много интерестно, как след като трудно говори български е "изкласил" чак до 9 клас?
    Хванаха жена от Русе с 10 грама синтетична дрога
преди 1 час
    Хванаха жена от Русе с 10 грама синтетична дрога
    преди 1 час
    Не пропускай шанса да станеш студент – държавна поръчка в УНСС!
преди 2 часа
    Не пропускай шанса да станеш студент – държавна поръчка в УНСС!
    преди 2 часа
    Жълт код за значителни валежи от дъжд във вторник
преди 5 часа
    Жълт код за значителни валежи от дъжд във вторник
    преди 5 часа
    Две коли катастрофираха на кръстовището до Първа поликлиника
преди 15 часа
    Две коли катастрофираха на кръстовището до Първа поликлиника
    преди 15 часа
    Заловиха недекларирани 220 000евро в чанта с шоколадови изделия
преди 18 часа
    Заловиха недекларирани 220 000евро в чанта с шоколадови изделия
    преди 18 часа
    Отличиха най-добрите математици на Хасково
преди 18 часа
    Отличиха най-добрите математици на Хасково
    преди 18 часа

