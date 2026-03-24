Обществено порицание за ученика от Спортното училище, стрелял „като мафиот“ от прозорец

Наказание „обществено порицание“ получи 16-годишният Альоша А., който произведе изстрели от прозорец на Спортното училище „Стефан Караджа“ в Хасково, мислейки се за мафиот. Присъдата бе произнесена въз основа на сключено споразумение между адвоката на подсъдимия – Станислав Йорданов, и прокурор Зорница Проданова, което бе одобрено днес от съдия Пламен Георгиев от Районен съд – Хасково.

Документът бе подписан от страните по делото, включително и от майката на непълнолетния – Драгомира Ангелова, която присъстваше на съдебното заседание.

Стрелбата е извършена на 16 септември 2025 г. от прозореца на класна стая в хасковското Спортно училище. Тогава ученикът, който по това време бе в 9. клас, профил „Футбол“, произвежда изстрел във въздуха с газов пистолет „Зораки“. Оръжието е било собственост на непълнолетния и ще бъде отнето в полза на държавата. Макар че няма преки последствия от стрелбата, ученикът веднага е бил изключен от учебното заведение и до момента не е записан в друго училище.

В съдебната зала стана ясно, че майката и синът трудно говорят български език. Тя заяви пред съда, че ще направи опит да запише сина си в ново училище. Той пък дори не знаеше рождената си дата и наложи да бъде прочетена от личната му карта.

По делото бе назначена съдебна психолого-психиатрична експертиза. Тя установи, че деянието, представляващо хулиганство, е извършено от „увлечение“, а не от лекомислие или емоционална незрялост. Постъпката е била израз на демонстрация и търсене на внимание.

„Причината да си тук, в съдебната зала, е занижен контрол от родител, от ръководството на училището и от учител поради отсъствието му от класната стая“, констатира съдия Пламен Георгиев. Магистратът предупреди непълнолетния, че ако избере да продължи да подражава на мафиоти, днешното наказание е най-лекото, което може да му се случи. „Мафиотите приключват или в затвора, или в ковчега. Продължавай да тренираш футбол и дръж далеч гангстерските си намерения от училището, семейството и приятелите си“, обърна се респектиращо съдия Георгиев към ученика, който в края на заседанието изглеждаше сломен, сякаш го бе облял „студен душ“.

За това деяние законът предвижда наказание до 2 години затвор или пробация, но тъй като деецът е непълнолетен, то задължително се заменя с обществено порицание.

Одобреното споразумение в Районен съд – Хасково има силата на влязла в сила присъда. Наказанието ще бъде изпълнено чрез разлепване на съобщение на информационно табло в Община Хасково.

Анета Кутелова