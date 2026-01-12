Загинал и трима пострадали при катастрофи в Хасковско

Мъж е загинал, а трима са ранени при четири катастрофи в Хасковска област през последните три дни, съобщиха от полицията.

Пътничка в автомобил е пострадала леко в инцидент на пътя за хасковското село Сърница. На 9-ти в 13:15 часа 58-годишен от село Винево се е движил с „Опел“. Той не е спазил пътен знак Б-2 (Стоп), движейки се от Хасково за село Караманци, при което е отнел предимството на „Хюндай“ с водач хасковлия на 67 г. От удара е пострадала возещата се в „Хюндая“ девойка на 18 г., която е прегледана и освободена за домашно лечение. Съставен е акт.

На следващия ден от РУ Тополовград съобщават за починал водач след произшествие между селата Княжево и Срем. В 13:30 часа на спешния телефон е получено съобщение за самокатастрофирал „Мерцедес“, управляван от 74-годишен английски гражданин с постоянен адрес в бургаското село Бистрец. Мъжът е загубил управлението над колата и е излязъл вдясно. Блъснал се е в дърво и е попаднал в намиращото се край пътя дере. При транспортирането му към ЦСМП-Ямбол е починал в линейката.

В Хасково същия ден е получен сигнал от местната болница, че при тях за преглед е постъпило лице, паднало от индивидуално електрическо превозно средство. На място е изпратен патрул, който установил, че около 15 часа на улица „Пещера“ след загуба на контрол над тротинетката, 27-годишен е паднал от нея, движейки се в посока центъра на града. Прегледан и освободен за домашно лечение.

Последната катастрофа от почивните дни е осъществена в Харманли. На 11-ти в 17 часа по улица „Нестор Марков“ се е движил мотоциклет „КТМ“ с водач неправоспособен мъж на 34 г. от града. След загуба на управлението, мотористът е паднал на платното. Настанен е за лечение в МБАЛ Хасково без опасност за живота. Пътните полицаи са го тествали, като техническо средство показало наличие на метамфетамин. Отказал кръвни изследвания. Стартирало е бързо производство.