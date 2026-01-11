От х:

60 са обявените работни места в област Хасково

60 са обявените тази седмица работни места в Хасковска област. Според информационния бюлетин от Бюрото по труда с висше образование се търсят две медицински сестри, един лекар, учител по философия на немски език, управител на търговски офис, техник-механик и оперативен счетоводител.

Свободни позиции за хората с основни и средно образование има в сферите на ресторантьорството и услугите, където се търсят сервитьори, камериерки, рецепционисти, помощници в кухня, готвачи, продавач-консултанти, шофьори, автомонтьори, касиери, шлосери, оператори на машини и др.

Повече информация за обявените свободни места хората могат да получат на място от трудовите посредници или от сайта на Бюрото по труда в Хасково.

Източник: Haskovo.NET

