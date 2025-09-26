От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

Кмет на Хасково със спешни мерки за превенция срещу насилието сред учениците

Кметът на община Хасково Станислав Дечев изпрати писмо до директорите на училищата, педагогическите съвети и училищните настоятелства с настояване за спешни мерки за превенция на насилието и агресията сред учениците.

В писмото се казва:

Във връзка с постъпила информация за зачестили случаи на агресия и насилие сред деца и ученици в цялата страна изразявам дълбока загриженост и призовавам за незабавни и решителни действия от Ваша страна относно опазване живота и здравето на българските деца. Сигурността и благополучието на децата са наш общ, основен приоритет. Не можем да допуснем подобни инциденти да подкопават спокойствието и обществения ред в община Хасково, да компрометират учебния процес и възпитанието на подрастващите.

С цел гарантиране безопасна и сигурна среда за децата и учениците на обществени места на територията на община Хасково, настоявам да се предприемат следните спешни действия и мерки:

  1. Осигуряване на засилено наблюдение и бдителност.

  2. Да се засили контролът в училищния двор, общите части и особено в зоните около учебните заведения преди началото, по време и след края на учебните занятия.

  3. Да се следи строго за спазване на Правилника за дейността на образователната институция и незабавно да се реагира на всеки сигнал за нетолерантност или потенциална агресия.

  4. Провеждане на превантивни срещи.

  5. В рамките на следващата седмица да се организират извънредни часове на класа или общи събрания, посветени на темите за ненасилието, толерантността, емпатията, уважението към различните и разрешаването на конфликти чрез диалог.

  6. Да се ангажират училищните психолози, педагогически съветници и/или представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) за провеждането на интерактивни беседи и обучения с учениците.

  7. Информиране на родителите.

  8. Да се проведе спешна информационна кампания сред родителите чрез електронни дневници, родителски срещи или официални писма, с призив за засилен диалог с децата им по темата за агресията и сигнализиране при най-малки съмнения за прояви на агресия в учебното или свободното време.

  9. Сътрудничество с Общината и органите на реда.

  10. Да се поддържа непрекъснат контакт с отдел ОКМДС в Община Хасково, както и с органите на МВР за координиране на общи действия и контрол.

Предвид изпълнение на задълженията Ви по чл.185 от ЗПУО в срок до 03.10.2025 г. очаквам писмен доклад за предприетите от Вас конкретни превантивни действия и мерки.

Убеден съм, че с общи усилия и своевременна реакция ще успеем да гарантираме спокойна и сигурна среда за израстването, възпитанието и обучението на децата в община Хасково.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Обновиха двора на училището в хасковското село Узунджово
Обновиха двора на училището в хасковското село Узунджово
преди 8 минути
Честваха 25 г. от създаването на Дневен център „Марина“ в Хасково
Честваха 25 г. от създаването на Дневен център „Марина“ в Хасково
преди 39 минути
ОФК „Хасково“ приема „Спартак“ (Плевен) в турнира за Купа България
ОФК „Хасково“ приема „Спартак“ (Плевен) в турнира за Купа България
преди 1 час
Разясниха финансирането на проекти на бизнеса в Хасково
Разясниха финансирането на проекти на бизнеса в Хасково
преди 1 час
Откриха валута за близо 160 000 евро в два камиона
Откриха валута за близо 160 000 евро в два камиона
преди 1 час
19 призови места за „Рона“ от Световната купа по танци в Унгария
19 призови места за „Рона“ от Световната купа по танци в Унгария
преди 2 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Измерения и вибрации

Случаен виц

Честваха 25 г. от създаването на Дневен център „Марина“ в Хасково
Обновиха двора на училището в хасковското село Узунджово

Експерт е човек, който е направил всички възможни грешки в много тясна област. - Нилс Бор

Последни обяви

Случайна рецепта

Каша от коприва
Каша от коприва

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини