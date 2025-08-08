Водач на „Фолксваген Голф“ се заби в дърво заради блокирало колело

30-годишен мъж от Хасково е в болница с контузии, след като самокатстрофира с „Фолксваген Голф“ в късния следобед на бул. „Васил Левски“, недалеч от промишлената зона.

Колата пътувала към центъра, когато водачът загубил контрол над нея, излязъл от плътното и се ударил странично в дърво.

Водъчат е откаран в болницата в Хасково с рани и контузии. Според негов близък, който беше на мястото на инцидента, причината е техническа повреда – блокирал лагер на едно от предните колела на автомобила.

Младият мъж е с наранявания по гърба и вероятно ще се наложи да бъде транспортиран за лечение в София.

Пробата за алкохол на водача е отрицателна.