От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

32 °C

Община Свиленград поздрави столетница, която е родственица на Васил Левски

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Община Свиленград почете Милка Василева Милчева, жителка на града, която е една от столетниците в общината. Поздравителен адрес от кмета арх. Анастас Карчев и подаръци й поднесе заместник-кметът Анелия Георгиева, която посети юбилярката в дома й. Милка Милчева е родена на 13.07.1925 година в Пещера. Идва в Свиленград през 1951 година, след като се омъжва за свиленградчанина Павел Спасов.

    Милка е праплеменници на Васил Левски. Баба й Мария е дъщеря на сестрата на Левски – Ана (Яна). Има и пряка роднинска връзка с първия партизанин в Родопите Петър Велев, с когото са първи братовчеди. Завършила е Стопанското училище в Пещера, а след това Медицинското училище в Ямбол. Когато става свиленградска снаха, откриват болницата в града. 27 години, до пенсионирането си през 1980 година, работи като медицинска сестра – в отделението по хирургия и в детската ясла в село Капитан Андреево. Остава вдовица през 1998 година. В рода й всички са дълголетници – брат й и сестра й достигат до 95 години, а майка й и баща й– до 89. Има един син, двама внуци и трима правнуци. Всички са около нея и я обсипват с внимание и грижи.

    Баба Милка е подвижна и в добро здраве, помни дати, събития, имена и всичко преживяно през изминалия един век. От 20 години страда от глаукома и вече не вижда. Казва, обаче, че не усеща да е на 100 години, чувства се на 60. През живота си не е боледувала. Не е спазвала диети, обичала е мастика и кафе. Преди да ослепее е следяла модата и е шиела дрехи за себе си и близките си. Сега се гордее с постиженията на наследниците си – правнучката й Ясмин Байдар стана ученичка на 2025 година на СУ „Д-р Петър Берон”. Класира се първа на областния кръг на олимпиадата по химия и е единствената ученичка от Хасковска област, поканена да участва в „Школа по химия за най-добрите български ученици“ към Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Като прабаба си момичето има интерес към медицината и вече се подготвя за кандидат-студентските изпити догодина. А преди дни получи сертификат за владеене на английски език от Кеймбридж.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Баскетболният „Хасково“ стартира сезона с гостуване край река Дунав
    Баскетболният „Хасково“ стартира сезона с гостуване край река Дунав
    преди 3 часа
    Инсталират зарядна станция за електрически автомобили и реставрират старинна керамична пещ в Харманли по проект
    Инсталират зарядна станция за електрически автомобили и реставрират старинна керамична пещ в Харманли по проект
    преди 4 часа
    Ива Иванова отпадна и от турнира на двойки в Тунис
    Ива Иванова отпадна и от турнира на двойки в Тунис
    преди 5 часа
    Двама играчи на ОФК „Хасково“ със сигурност пропускат мача с „Гигант“
    Двама играчи на ОФК „Хасково“ със сигурност пропускат мача с „Гигант“
    преди 5 часа
    Ирен Саръбоюкова не преодоля квалификациите на европейското първенство
    Ирен Саръбоюкова не преодоля квалификациите на европейското първенство
    преди 5 часа
    Телефонни измамници ужилиха жена с 4000 лева
    Телефонни измамници ужилиха жена с 4000 лева
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Venci Venc' - Слънчогледи

    Случаен виц

    Баскетболният „Хасково“ стартира сезона с гостуване край река Дунав

    Отегчението е въпрос на избор. В света не съществува такова нещо като скука. - Уейн Дайър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пица Франкфурт
    Пица Франкфурт

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини