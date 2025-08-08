Община Свиленград поздрави столетница, която е родственица на Васил Левски

Община Свиленград почете Милка Василева Милчева, жителка на града, която е една от столетниците в общината. Поздравителен адрес от кмета арх. Анастас Карчев и подаръци й поднесе заместник-кметът Анелия Георгиева, която посети юбилярката в дома й. Милка Милчева е родена на 13.07.1925 година в Пещера. Идва в Свиленград през 1951 година, след като се омъжва за свиленградчанина Павел Спасов.

Милка е праплеменници на Васил Левски. Баба й Мария е дъщеря на сестрата на Левски – Ана (Яна). Има и пряка роднинска връзка с първия партизанин в Родопите Петър Велев, с когото са първи братовчеди. Завършила е Стопанското училище в Пещера, а след това Медицинското училище в Ямбол. Когато става свиленградска снаха, откриват болницата в града. 27 години, до пенсионирането си през 1980 година, работи като медицинска сестра – в отделението по хирургия и в детската ясла в село Капитан Андреево. Остава вдовица през 1998 година. В рода й всички са дълголетници – брат й и сестра й достигат до 95 години, а майка й и баща й– до 89. Има един син, двама внуци и трима правнуци. Всички са около нея и я обсипват с внимание и грижи.

Баба Милка е подвижна и в добро здраве, помни дати, събития, имена и всичко преживяно през изминалия един век. От 20 години страда от глаукома и вече не вижда. Казва, обаче, че не усеща да е на 100 години, чувства се на 60. През живота си не е боледувала. Не е спазвала диети, обичала е мастика и кафе. Преди да ослепее е следяла модата и е шиела дрехи за себе си и близките си. Сега се гордее с постиженията на наследниците си – правнучката й Ясмин Байдар стана ученичка на 2025 година на СУ „Д-р Петър Берон”. Класира се първа на областния кръг на олимпиадата по химия и е единствената ученичка от Хасковска област, поканена да участва в „Школа по химия за най-добрите български ученици“ към Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Като прабаба си момичето има интерес към медицината и вече се подготвя за кандидат-студентските изпити догодина. А преди дни получи сертификат за владеене на английски език от Кеймбридж.