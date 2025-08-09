От х:

12 отбора се борят за трофея в турнир по плажен волейбол в Димитровград

    Започна двудневният турнир по плажен волейбол в Димитровград. Надпреварата се провежда на игрището на басейн “Химик”.

    Участват 12 отбора. Състезателите са от Бургас, Варна, Сливен, Казанлък, Кърджали, София, Хасково и Димитровград. 

    Срещите се играят от 9 до 13 и от 16 до 20 часа. Финалът на турнира се очаква да е между 16 и 18 часа утре. 

    Организатори на събитието са Община Димитровград и Волейболен клуб „Славейков“. Класиралите се на първите три места ще получат грамоти и материални награди. За публиката също са предвидени награди.

    По-рано през седмицата на басейна се проведе и състезание по плуване и скокове във вода.

    Източник: Haskovo.NET

