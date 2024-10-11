Откриха 294 стоки менте в шивашки цех в „Орфей“

294 текстилни изделия, носещи логото на защитени търговски марки, са иззети при полицейска проверка в шивашки цех в хасковския квартал „Орфей“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера обектът, стопанисван от 54-годишна хасковлийка е бил инспектиран от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР Хасково, при което са открити стоките менте.

Текстилните изделия са предадени с протокол за доброволно предаване. По случая е образувано досъдебно производство.