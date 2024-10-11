От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

Узунджовец задигна велосипед от двор на къща в Свиленград

51-годишен мъж от хасковското село Узунджово е задържан за кражба на велосипед от двор на къща в Свиленград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Около 10:30 часа вчера сигнал за липсващото колело подал собственикът – 33-годишен свиленградчанин. Полицаите са провели оперативно-издирвателни мероприятия и е установен извършителят от Узунджово. Той е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Свиленград.

По случая е образувана полицейска преписка. Велосипедът е върнат на собственика му.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Колоездачната обиколка на България мина през Хасково
Колоездачната обиколка на България мина през Хасково

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Откриха 294 стоки менте в шивашки цех в „Орфей“
Откриха 294 стоки менте в шивашки цех в „Орфей“
преди 8 минути
Задържаха водач с отнета книжка, отказал тест за наркотици
Задържаха водач с отнета книжка, отказал тест за наркотици
преди 26 минути
РЗОК-Хасково: Джипитата не следва да отказват да приемат нови пациенти, глобата е до 300 лева
РЗОК-Хасково: Джипитата не следва да отказват да приемат нови пациенти, глобата е до 300 лева
преди 40 минути
Температури до 30 градуса в петък, идва захлаждане и дъжд
Температури до 30 градуса в петък, идва захлаждане и дъжд
преди 1 час
Подмениха 120 м водопровод за Любимец без спиране на водата
Подмениха 120 м водопровод за Любимец без спиране на водата
преди 18 часа
Фирми от Хасково с широк хоризонт за бизнес в Либия
Фирми от Хасково с широк хоризонт за бизнес в Либия
преди 18 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Различните – доц. Атанас Мангъров: Медицината е шарлатанска работа

Случаен виц

Задържаха водач с отнета книжка, отказал тест за наркотици
Откриха 294 стоки менте в шивашки цех в „Орфей“

Там където няма закони, няма и свобода. - Джон Лок

Последни обяви

Случайна рецепта

Баклавени сармички Оризки
Баклавени сармички Оризки

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини