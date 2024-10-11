Узунджовец задигна велосипед от двор на къща в Свиленград

51-годишен мъж от хасковското село Узунджово е задържан за кражба на велосипед от двор на къща в Свиленград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Около 10:30 часа вчера сигнал за липсващото колело подал собственикът – 33-годишен свиленградчанин. Полицаите са провели оперативно-издирвателни мероприятия и е установен извършителят от Узунджово. Той е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Свиленград.

По случая е образувана полицейска преписка. Велосипедът е върнат на собственика му.