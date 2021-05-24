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13 победи и шампионска титла за младите футболисти на ФК “Хасково”

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    Футболистите на ФК “Хасково”, родени 2012 г. станаха шампиони в първенството на Футбол 5, зона Пловдив.

    Младите футболисти, ръководени от треньорите Илиан Киряков и Антон Попов, постигнаха 13 победи от 13 мача от втория полусезон на първенството.

    Децата не оставиха шанс на нито един от отборите срещу, които играха и победиха всички съперници: ФК Спартак (Пловдив), ФК Пловдив сити, ФК Велд (Пловдив), ФК Шипка старс (Асеновград), ФК Ботев-2002 (Пловдив), ФК Локомотив (Пловдив), ФК Лион (Пловдив), ФК Тракия-2004 (Пловдив), ФК Беломорец (Асеновград), ФК Марица (Пловдив), ФК Хебър (Пазарджик), ФК Кронос (Пловдив).

    Шампионският състав на ФК “Хасково”: Димитър Борисов, Иво Иванов, Алпай Салим, Емир Хаджиев, Енес Джематин, Никола Димоларев, Димитър Василев, Мустафа Шериф, Йоан Димитров, Тодор Тодоров.

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Ро
      Родител
      3 0
      21:12, 24 май 2021
      Много благодарим на треньорсия състав за всеодайната им работа.Резултата е на лице. Само ФК ХАСКОВО
      Отговор
    • 2
      Ле
      Левскар
      3 0
      21:25, 24 май 2021
      Човека доказва че има подход към децата.Беше вкарал отбор в А група.
      Отговор

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