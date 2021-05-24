13 победи и шампионска титла за младите футболисти на ФК “Хасково”

Футболистите на ФК “Хасково”, родени 2012 г. станаха шампиони в първенството на Футбол 5, зона Пловдив.

Младите футболисти, ръководени от треньорите Илиан Киряков и Антон Попов, постигнаха 13 победи от 13 мача от втория полусезон на първенството.

Децата не оставиха шанс на нито един от отборите срещу, които играха и победиха всички съперници: ФК Спартак (Пловдив), ФК Пловдив сити, ФК Велд (Пловдив), ФК Шипка старс (Асеновград), ФК Ботев-2002 (Пловдив), ФК Локомотив (Пловдив), ФК Лион (Пловдив), ФК Тракия-2004 (Пловдив), ФК Беломорец (Асеновград), ФК Марица (Пловдив), ФК Хебър (Пазарджик), ФК Кронос (Пловдив).

Шампионският състав на ФК “Хасково”: Димитър Борисов, Иво Иванов, Алпай Салим, Емир Хаджиев, Енес Джематин, Никола Димоларев, Димитър Василев, Мустафа Шериф, Йоан Димитров, Тодор Тодоров.