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Земеделски протест затвори граничния преход "Ивайловград - Кипринос"

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    В 9:30 тази сутрин десетки земеделци блокираха с тежка техника ГКПП "Ивайловград - Кипринос". Недоволството е породено от забраната за преминаване на тежкотоварни камиони над 3,5 тона през граничния преход.

    Организаторът на демонстрацията Христо Парасарев заяви, че ограничението затруднява реализацията на земеделската продукция на гръцкия пазар и то в разгара на жътвената кампания.

    Основното искане на недоволните е Ивайловград най-после реално да стане част от шенгенското пространство и да бъдат премахнати забранителните знаци за движение на камиони с обща допустима маса над 3,5 тона.

    Земеделците казват, че търпят големи загуби на време и пари. Гръцките складове за изкупуване на продукция се намират на около десет минути път, докато транспортирането до складове в България отнема почти цял ден. А използването на превозни средства до 3,5 тона не е икономически изгодно, тъй като в тях могат да се натоварят до 1,5 тона продукция.

    Според протестиращите след присъединяването на България към Шенген вече няма основание да се запазва ограничението за движение на по-тежки превозни средства през пункта. Освен това е започнала процедура за промяна на статута на граничния пункт, която да позволи преминаването и на товарни автомобили. Земеделците също така смятат опасенията, че преминаването на тежкотоварни автомобили ще увреди пътя, за неоснователни, тъй като земеделската техника и сега ежедневно стига по този път до обработваемите площи в района.

    Междувременно от АПИ публикуваха информация на официалния си интернет сайт, в която се посочва, че в процеса на функциониране на граничния пункт "Ивайловград – Кипринос" е постигната договореност между двете държави през него да преминават моторни превозни средства със следните технически параметри - ширина до 3 метра, полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. Поради това на второкласния път II-59 Ивайловград - Славеево – граница Гърция преди близо 18 година е поставена пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3,5 тона.

    Блокадата на пункта ще остане до 22:00 часа довечера. От Община Ивайловград призовават гражданите и превозвачите предварително да съобразят маршрутите си с въведеното ограничение. Организаторите посочиха, че ще се допускат преминаващи периодично.

    Източник: Haskovo.NET

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