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BULGAS отвори модерна търговска база и шоурум в Хасково

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    Фирма BULGAS" отбеляза важна стъпка в развитието си с откриването на новата си търговска складова база и стилен шоурум на булевард „Никола Радев" 50 в Хасково, на пътя към квартал „Болярово". Компанията, която вече повече от две десетилетия е сред водещите в пълния инженеринг на термопомпени климатични, вентилационни и отоплителни системи, разширява присъствието си с обект, съчетаващ модерна визия, удобство и богато продуктово портфолио. „BULGAS" продължава да развива своята дейност, обхващаща проучване, проектиране, продажба, доставка, монтаж и сервиз – модел, който я превърна в предпочитан партньор за хиляди клиенти.

    Собственикът на утвърдената фирма инж. Янчо Генов преряза лентата на новия обект в присъствието на близки, приятели и служители, които го поздравиха за последователността и устойчивото развитие, започнало още през 2003 година. По традиция беше отслужен водосвет за здраве на екипа и за още по-голям просперитет на BULGAS", която през годините се утвърди като символ на професионализъм и надеждност.

    Новата търговска складова база на BULGAS" предлага широка гама от продукти на водещи световни производители, сред които Mitsubishi Heavy Industries, Daikin, Fujitsu, Hitachi, Toshiba, Fuji Electric, Hisense, Panasonic, Midea, Treo, Kaisai, Gree, Aux и Bosch. Богатият избор е съчетан с експертни консултации и персонално отношение, което е запазена марка на фирмата.

    Търговската база и шоурумът на BULGAS" вече посрещат клиенти на прага на лятото, като работното време е от 8:30 до 17:30 часа от понеделник до събота. Посетителите ще бъдат обслужени от любезен, усмихнат и висококвалифициран персонал, който поставя качеството и прецизността на първо място. „Когато прекрачите прага на BULGAS", ще получите не просто уреди, а решения – на най-добри и често промоционални цени", сподели инж. Генов, подчертавайки стремежа на фирмата да предлага реална стойност и дългосрочна надеждност.

    По думите му климатичните инсталации, системи и термопомпи, които BULGAS" предлага, са сред най-икономичните и най-надеждните на пазара. Те осигуряват перфектно отопление през зимата и отлично охлаждане през лятото, благодарение на високия си коефициент на трансформация и доказаната ефективност. „Нашата цел е клиентите на BULGAS" да получават най-доброто – като техника, като обслужване и като дългосрочен комфорт", увери собственикът.

    За повече информация клиентите могат да се свържат с BULGAS" на телефон +359 878 70 91 91 или +359 877 85 33 72, да посетят официалния сайт www.bulgas.com, да изпратят запитване на bulgas@bulgas.com, както и да открият фирмата във Facebook под името Bulgas Ltd.

    Източник: Haskovo.NET

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