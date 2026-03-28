8 обучителни машини за гласуване пристигнаха в Хасково

Осемте демо машини, които ще се използват за обучение на избиратели, пристигнаха в Районната избирателна комисия в Хасково. От вторник РИК- Хасково ще започне раздаването им на общини в региона.

Първи да получат обучителни машини за гласуване са заявили общините Харманли и Маджарово, съобщи председателят на РИК-Хасково Добромир Якимов. В Маджарово имат намерение да обикалят по-малките населени места, за да може избирателите в селата също да се запазнаят с гласуването с машина. На този етап общините Топловград и Димитровград са отказали да получат устройства за обучение.

В Хасково ще остане една демо машина. Тя ще се намира в специална обучителна стая в зала „Дружба“, където се помещава и РИК-Хасково. Всеки гражданин, който има нужда от обучение да упражни вота си с устройството може да посети обучителния кабинет всеки ден, включително събота и неделя от 9 до 17 ч. Там експерти ще окажат съдействие. Обучителните машини ще обикалят общините в региона до 17 април.