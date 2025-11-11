От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Двама пострадаха при катастрофа край Книжовник

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Двама души пострадаха при катастрофа на разклона за хасковското село книжовник. Инцидентът стана около 17 часа днес.

    Сблъсъкът е между два леки автомобила - Ситроен, шофиран от мъж в посока Хасково и идващия отсреща Опел, управляван от жена. Водачката е идвала откъм областния град и е тръгнала да прави ляв завой към селото. В този момент е отнела предимството на Ситроена и е последвал сблъсък.

    От удара са пострадали двамата водачи. Те са откарани в хасковската болница.

    На мястото на катастрофата имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Движението в района беше временно затруднено. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Безплатна прожекция на филма „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945“ в Хасково
    Безплатна прожекция на филма „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945“ в Хасково
    преди 2 часа
    КНСБ-Хасково подкрепя увеличението на осигуровки, майчинство, пенсии и заплати, повечето бизнесмени са против
    КНСБ-Хасково подкрепя увеличението на осигуровки, майчинство, пенсии и заплати, повечето бизнесмени са против
    преди 5 часа
    РИОСВ Хасково е проверила три пъти ТЕЦ „Марица-3“ през октомври
    РИОСВ Хасково е проверила три пъти ТЕЦ „Марица-3“ през октомври
    преди 7 часа
    На Свети Мина миряни изпълниха едноименния храм край Димитровград
    На Свети Мина миряни изпълниха едноименния храм край Димитровград
    преди 8 часа
    Общини търсят автомобили за събиране на отпадъци и чистота
    Общини търсят автомобили за събиране на отпадъци и чистота
    преди 9 часа
    Авария на главен водопровод оставя част от Хасково без вода и днес
    Авария на главен водопровод оставя част от Хасково без вода и днес
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – ALMA x Kristian Kostov - So High

    Случаен виц

    Безплатна прожекция на филма „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945“ в Хасково

    Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пълнена зелка с булгур
    Пълнена зелка с булгур

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини