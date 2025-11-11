Двама пострадаха при катастрофа край Книжовник

Двама души пострадаха при катастрофа на разклона за хасковското село книжовник. Инцидентът стана около 17 часа днес.

Сблъсъкът е между два леки автомобила - Ситроен, шофиран от мъж в посока Хасково и идващия отсреща Опел, управляван от жена. Водачката е идвала откъм областния град и е тръгнала да прави ляв завой към селото. В този момент е отнела предимството на Ситроена и е последвал сблъсък.

От удара са пострадали двамата водачи. Те са откарани в хасковската болница.

На мястото на катастрофата имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Движението в района беше временно затруднено.