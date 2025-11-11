Безплатна прожекция на филма „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945“ в Хасково

На 19 ноември 2025 г. от 17:00 часа в зала „Хасково“ е предвидена прожекция на филма „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945 г.“ и среща с автора на документалната лента Георги Кременаров, съобщиха от Община Хасково.

Събитието е посветено на 140 години от създаването на славния Десети пехотен Родопски полк и е под егидата на кмета на община Хасково Станислав Дечев.

„Заповядайте, за да се пренесем във времето на безграничен героизъм и пламенен патриотизъм, когато войниците и офицерите от славния Десети пехотен Родопски полк пишат историята на България!", призоваха от Община Хасково.

Входът е свободен.