Безплатна прожекция на филма „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945“ в Хасково

На 19 ноември 2025 г. от 17:00 часа в зала „Хасково“ е предвидена прожекция на филма „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945 г.“ и среща с автора на документалната лента Георги Кременаров, съобщиха от Община Хасково.

Събитието е посветено на 140 години от създаването на славния Десети пехотен Родопски полк и е под егидата на кмета на община Хасково Станислав Дечев.

„Заповядайте, за да се пренесем във времето на безграничен героизъм и пламенен патриотизъм, когато войниците и офицерите от славния Десети пехотен Родопски полк пишат историята на България!", призоваха от Община Хасково. 

Входът е свободен.

КНСБ-Хасково подкрепя увеличението на осигуровки, майчинство, пенсии и заплати, повечето бизнесмени са против
РИОСВ Хасково е проверила три пъти ТЕЦ „Марица-3“ през октомври
На Свети Мина миряни изпълниха едноименния храм край Димитровград
Общини търсят автомобили за събиране на отпадъци и чистота
Авария на главен водопровод оставя част от Хасково без вода и днес
Арестуваха водач с 3,25 промила и трима дрогирани
