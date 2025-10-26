От х:

Над 3 милиона и 600 хиляди лева дават на област Хасково за почистване на речни корита

Със свое постановление Министерски съвет отпуска близо 90 милиона и 700 хиляди лева за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствията в цялата страна. За област Хасково са предвидени средства в общ размер на малко над 3 милиона 658 хиляди лева. От тях община Тополовград ще получи 1 милион 920 хиляди за почистване на коритата на 2 реки. Става въпрос за Голяма река и Манастирска. Със средствата трябва да бъде подобрена проводимостта на речните корита в района на тополовградското село Устрем. За Община Стамболово са предвидени малко над 1 738 хиляди лева за укрепване на паркинг.

Близо 5,5 милиона лева са предвидени за област Смолян за преодоляване на последици от бедствия. Средствата ще бъдат преведени по сметките на 8 общини. Предвижда се с тях на различни места да бъдат изградени подпорни стени. Пари се отпускат и за укрепване на мост и улици в региона.

Средства в размер на над 1 милион и 300 000 лв. са отпуснати и на кърджалийската община Джебел. Те са аварийно-възстановителни дейности на речен бряг в кв. „Прогрес“.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини