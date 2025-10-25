Ремонтират две детски градини в Хасково за 2 милиона и 600 хиляди лева

Община Хасково обяви обществена поръчка за цялостен ремонт на сградата на Детска градина „Звънче“, която се намира на ул. „Буря“. Прогнозната стойност на дейностите е близо 960 000 лв., съобщи кметът Станислав Дечев.

„На няколко пъти е пускана поръчката, имаше проблеми със самата документация. Надяваме се този път всичко да е коректно и от наша страна, и от страна на заявяващия поръчката, за да можем да извървим този път. Въпреки това ние сме започнали от по-рано. Това е проект, който сме започнали от доста време и има време цялата процедура да мине с лекота и да се случи самият ремонт“, заяви Дечев.

Вече е извървяна обществената поръчка за ремонтни дейности на сградата на Детска градина „Ян Бибиян“, която се намира на ул. „Македония“. Очаква се там ремонтът да стартира до няколко седмици. И двете детски заведения ще бъдат с напълно променен облик, каза кметът на Хасково.

„Този тип модернизации са за постигане на енергиен клас А, като ще имат дори фотоволтаична централа на покрива, за да се спести енергия. Отделно са всички други дейности, които виждаме и по другите сгради – термоизолация на стени, на покрив, ремонт на покрива, вертикална планировка в цялата детска градина. Тук интересното и по-различното е, че ще се изгражда система за централна топла вода и в двете градини“, обясни Дечев.

Ремонтът ще бъде съобразен с учебния процес в градината. До месец ще приключи обновяването на 3 други детски заведения. Кметът беше категоричен, че във всички възможни проекти и концепции залага на образователната инфраструктура.

„Продължаваме в същото темпо. В няколко нови проекта залагаме още една-две сгради. А с тях може би ще приключим целия процес по обновяване на всички детски градини в Хасково. Освен детски градини ние вкарваме в концепциите и училища. Направихме по „Образователна инфраструктура“ училище „Вапцаров“, сега в вкарваме и „Паисий Хилендарски“, в следваща концепция ще е „Любен Каравелов“. Вървим стъпка по стъпка за да модернизираме и детските градини, и училищата. Един град, който е хубав за децата, е хубав за всички“, обобщи градоначалникът.

Ремонтите на двете детски градини ще се осъществяват със средства, отпуснати от Европейски съюз. Цялостното обновяване на забавачките е на обща стойност 2 милиона и 600 лв. с ДДС.