Откриха Международния турнир по борба Купа “Хасково”

    Хасково е домакин на Международен турнир по борба в класическия стил. Над 140 състезатели ще излязат през днешния ден на двата тепиха в зала “Дружба”. Участват борци от 5 държави. Близо 100 са родните спортисти. За участие в града пристигнаха и отбори от Гърция, Турция, Косово и Северна Македония. Най-много от чуждестранните борци са представителите на Турция. 

    Схватките са в няколко възрастови групи - подготвителна група, деца първа и втора група, момчета и кадети. При момичетата е включена една категория за подготвителна група. 

    Организатори на турнира са двата местни клуба - “Ангел войвода” и “Хасково”. 

    Освен отличията за призьорите в отделните възрасти и категории, са осигурени и награди за най-резултатен, най-техничен, най-перспективен играч, най-добър чуждестранен борец и отборна титла. 

