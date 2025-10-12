От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Жители на кв. „Бадема“ искат пешеходна пътека до автобусната спирка заради трафика и инцидентите

Изображение 1 от 14
Покажи в галерия

    Жители на хасковския квартал „Бадема“ настояват за изграждане на пешеходна пътека на булевард „Никола Радев“. Те искат съоръжението да бъде обособено в района на спирката, намираща се срещу хранителен магазин и бензиностанция. Причина за искането им е, че такава липсва в близо и хората са принудени да пресичат рисково четирилентовия булевард, в опит за избягване на многото преминаващи коли и пътни инциденти, каквито през годините е имало.

    В тази връзка хасковлийката Милка Ярмова казва, че преди около две години жители на квартала внесли в Община Хасково искане за изграждане на пешеходна пътека, защото най-близката е до ФСГ „Атанас Буров“. От администрацията им отговорили тогава, че е заложено изграждане на две изкуствени неравности, които бяха направени по-късно до изградения по това време хипермаркет.

    За eTV и Haskovo.net, относно сегашното искане за пешеходна пътека, от полицията и от общинската администрация казаха, че ще извършат проверка на мястото с цел евентуално да се предложи на „Транспортна комисия“ за изграждане на такава. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Избират кмет в три села от областта
    Избират кмет в три села от областта
    преди 1 час
    Слънцето ще преобладава в днешната неделя
    Слънцето ще преобладава в днешната неделя
    преди 1 час
    Пълна зала аплодира „Вечеря за глупаци“ в Конуш
    Пълна зала аплодира „Вечеря за глупаци“ в Конуш
    преди 10 часа
    Паспортна служба с извънредно работно време заради частичните кметски избори
    Паспортна служба с извънредно работно време заради частичните кметски избори
    преди 16 часа
    Хасково е домакин на турнира по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“
    Хасково е домакин на турнира по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“
    преди 18 часа
    Никол Бюлбюлева спечели тенис турнира в Хасково. Митко Генов е на финал
    Никол Бюлбюлева спечели тенис турнира в Хасково. Митко Генов е на финал
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Sting - I Wrote Your Name

    Случаен виц

    От малки до големи пеят песните на Тодор Кожухаров в читалище „Заря“
    Паспортна служба с извънредно работно време заради частичните кметски избори

    Ако вие съдите когото и да било, то на вас няма да ви остава време да го обичате. - Майка Тереза

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Трюфелова торта
    Трюфелова торта

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини