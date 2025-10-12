Жители на кв. „Бадема“ искат пешеходна пътека до автобусната спирка заради трафика и инцидентите

Жители на хасковския квартал „Бадема“ настояват за изграждане на пешеходна пътека на булевард „Никола Радев“. Те искат съоръжението да бъде обособено в района на спирката, намираща се срещу хранителен магазин и бензиностанция. Причина за искането им е, че такава липсва в близо и хората са принудени да пресичат рисково четирилентовия булевард, в опит за избягване на многото преминаващи коли и пътни инциденти, каквито през годините е имало.

В тази връзка хасковлийката Милка Ярмова казва, че преди около две години жители на квартала внесли в Община Хасково искане за изграждане на пешеходна пътека, защото най-близката е до ФСГ „Атанас Буров“. От администрацията им отговорили тогава, че е заложено изграждане на две изкуствени неравности, които бяха направени по-късно до изградения по това време хипермаркет.

За eTV и Haskovo.net, относно сегашното искане за пешеходна пътека, от полицията и от общинската администрация казаха, че ще извършат проверка на мястото с цел евентуално да се предложи на „Транспортна комисия“ за изграждане на такава.