Паспортна служба с извънредно работно време заради частичните кметски избори

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в Хасково ще работят извънредно тази неделя. На 12-ти октомври са насрочени частични избори за кмет на три населени места от областта. Работещите в Паспортна служба ще съдействат на гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, поради изгубване, открадване, повреда или изтекъл срок на валидност, да упражнят правото си на глас като ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.

Нужно е лично да се подаде искане за услугата. Това можеше да се случи през цялата работна седмица. Допълнително искане за издаване на удостоверение може да се направи и на 12-ти октомври, в деня на изборите. Документът може да се получи утре в сектор „Български документи за самоличност“ в ОД МВР Хасково, РУ Димитровград и РУ Харманли. Гишето ще е отворено от 08:30 до 19:00 часа.

От ОД МВР – Хасково информират, че удостоверение се издава само след приемане на заявление за нова лична карта и е валидно до приключване на изборния ден, за да послужи само пред секционната избирателна комисия. В неделя частични избори за кмет в Хасковска област ще има в селата Боян Ботево (община Минерални бани), Черногорово (община Димитровград) и Славяново (община Харманли).