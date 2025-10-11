От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Паспортна служба с извънредно работно време заради частичните кметски избори

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в Хасково ще работят извънредно тази неделя. На 12-ти октомври са насрочени частични избори за кмет на три населени места от областта. Работещите в Паспортна служба ще съдействат на гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, поради изгубване, открадване, повреда или изтекъл срок на валидност, да упражнят правото си на глас като ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.

Нужно е лично да се подаде искане за услугата. Това можеше да се случи през цялата работна седмица. Допълнително искане за издаване на удостоверение може да се направи и на 12-ти октомври, в деня на изборите. Документът може да се получи утре в  сектор „Български документи за самоличност“ в ОД МВР Хасково, РУ Димитровград и РУ Харманли. Гишето ще е отворено от 08:30 до 19:00 часа.

От ОД МВР – Хасково информират, че удостоверение се издава само след приемане на заявление за нова лична карта и е валидно до приключване на изборния ден, за да послужи само пред секционната избирателна комисия. В неделя частични избори за кмет в Хасковска област ще има в селата Боян Ботево (община Минерални бани), Черногорово (община Димитровград) и Славяново (община Харманли).

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хасково е домакин на турнира по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“
Хасково е домакин на турнира по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“
преди 2 часа
Никол Бюлбюлева спечели тенис турнира в Хасково. Митко Генов е на финал
Никол Бюлбюлева спечели тенис турнира в Хасково. Митко Генов е на финал
преди 2 часа
Дубълът на БК „Хасково“ с втора победа в шампионата
Дубълът на БК „Хасково“ с втора победа в шампионата
преди 3 часа
От малки до големи пеят песните на Тодор Кожухаров в читалище „Заря“
От малки до големи пеят песните на Тодор Кожухаров в читалище „Заря“
преди 4 часа
Младежите на „Асти ‘91“ стартираха с победа новия сезон в зона „Тракия“
Младежите на „Асти ‘91“ стартираха с победа новия сезон в зона „Тракия“
преди 5 часа
Поредна авария на главен водопровод в Хасково
Поредна авария на главен водопровод в Хасково
преди 7 часа

Препоръчано видео

img
Музика – Justin Bieber - You're My Christmas Wish

Случаен виц

От малки до големи пеят песните на Тодор Кожухаров в читалище „Заря“
Предимно облачна събота

Логиката ще те заведе от точка А до точка Б. Въображението ще те заведе навсякъде. - Алберт Айнщайн

Последни обяви

Случайна рецепта

Заливка за мусака
Заливка за мусака

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини