От малки до големи пеят песните на Тодор Кожухаров в читалище „Заря“

В истински празник на тракийския фолклор се превърна Националният фестивал „С песните на Тодор Кожухаров“. Малки и големи народни певци излязоха на сцената в ОНЧ „Заря – 1858“ и изпълниха творби от репертоара на Славея на Тракия. Участниците показаха красотата на фолклора ни и демонстрираха, че любовта към народното творчество я има и ще я има.

Близо 600 изпълнители се качиха на сцената. Всички те пяха песните, с които Тодор Кожухаров е радвал публиката в продължение на десетилетия.

Най-младият участник бе на 4 години, а най-възрастният бе на 86 години. Основен организатор на фестивала е НЧ „Проф. д-р Асен Златаров – 1961“.

Събитието бе официално открито от Донка Кожухарова – съпруга на Тодор Кожухаров и директор на фестивала.

„Добър ден на всички, които обичат българския фолклор. За шести пореден път се събрахме с Вас и с всички, които обичат песните на Тодор Кожухаров. Това го показват заявките, които получихме за двата дни. Дори върнахме 25 заявки. Благодаря на уважаемото жури, че са с нас. Искам са благодаря на Община Хасково, защото според наредба за допълнително финансиране за културни инициативи голямата част от спонсорството е от общината. Благодаря и на всички, които се включиха в организацията, благодаря на хората от нашето читалище и на моята дясна ръка – Златка Милева. Без нейната подкрепа сама не бих могла да се справя. Желая Ви нека любовта към българския фолклор не стихва. Нека продължаваме да пеем песните на Тодор Кожухаров, който се е доказал във времето и той е роден, за да пее“, каза Донка Кожухарова.

Поздрав към всички отправи и самият Тодор Кожухаров.

След това той изпълни свои песни, а хората се хванаха за ръце и изиграха тракийско хоро.

„Като гледам малките деца с какво вълнение изпълняват песните на Китна Тракия и на цяла България ми идва на ум, че песента е жива. Традицията се предава и ще се предава. Да бъде от тракийско по-тракийско и от българско по-българско“, каза Тодор Кожухаров.

Фестивалът в Хасково е двудневен. За отличените в отделните категории са предвидени награди. Ще бъде връчен Приз „Тодор Кожухаров“. Купата, заедно с парична премия, ще бъдат дадени за най-доброто изпълнение на бърза или бавна песен от репертоара на народния певец.

Впечатление на публиката направи фактът, че общината спонсорира фестивала, но на откриването не дойде неин представител.