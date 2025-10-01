Хасковлия сигнализира за неспазване разписанието на тролей. Предвиждат промени

За проблеми с градския транспорт в Хасково, сигнализира читател на Haskovo.net. Вчера мъжът решил да се придвижи с тролей №308, защото колата му била на ремонт. Преценил, че това ще е много удачен и в пъти по-евтин транспорт, костващ 1 лев за придвижване от района на гарата до края на квартал „Орфей“, отколкото с такси, което вероятно ще излезе около 7-8 лева.

Около 15:30 часа вчера той отишъл на спирката до бившата петролна база, защото според разписанието, публикувано на сайта на Община Хасково, тролеят тръгва от близката спирка до ЗММ в 15:40 часа. След близо час чакане на спирката, хасковлията установил, че такъв курс не се изпълнява. Или поне така му казал водачът на тролеят, изпълняващ следващия курс в 16:20 часа от ЗММ.

През прекараното време на спирката, хасковлията за пореден път обърнал внимание, че някои от автобусите не спират на всички спирки. Дори заснел два видео клипа. На единия се вижда автобус, който подминава спирката на отсрещната страна. На другия клип се виждат два автобуса, минавайки край спирката, на която чака той самият.

„Контролът по градския транспорт трябва да бъде затегнат. Иначе адмирирам обновлението и замяната на старите автобуси с нови електробуси, които са екологични, чисти и удобни за използване от гражданите, още повече с въвеждането на новите линии“, коментира хасковлията.

Потърсен за коментар по случая управителят на общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ Албен Манджуков се ангажира да провери ситуацията. Той каза, че всички водачи на градския транспорт носят отговорност при неспиране на спирки и подлежат на наказания. Относно неспазването на разписанието на тролей №308 обясни, че вчера повечето от транспортните средства трябвало да минават годишен технически преглед, а и вече имало насочен транспорт в селата, при което се получавало недостиг на една кола. Вместо четири, използвали три.

Освен това имало сигнали от родители, чиито деца пътуват с градски транспорт до училище, като сутрешните часове на придвижване не били удачни и се стигало до закъснения от по десетина минути. Работещи в предприятия и фирми в района на ЗММ пък се жалвали, че в края на работния ден изпускат автобуса, защото те стигат на спирката около 17:10 часа, а той тръгва в 17:00 часа.

Поради тези причини, Албен Манджуков заяви, че смята да направят корекции в разписанията, за да може курсовете да са удобни за гражданите. Промените ще бъдат изпратени до кмета на община Хасково Станислав Дечев, който да ги внесе с докладна записка за гласуване на заседание на Общинския съвет.

Подателят на сигнала заяви още, че на някои от спирките в Хасково разлепените разписания са изпокъсани и ползвателите на градския транспорт не могат да се информират на място за часовете на придвижване на автобуси и тролеи. В тази връзка Албен Манджуков заяви, че периодично лепят нови разписания. Той уточни, че най-вече по линиите на тролеите 108 и 308 разписанията ги късат водачи на нелегални таксита, каквито са били и санкционирани със съдействието на „Общинска полиция“.

Манджуков заяви, че е предвидено от догодина да бъде въведена интелигентна система за движение на градския транспорт, от която гражданите да се информират след колко време ще пристигне автобусът или тролеят. Очаква се и модернизиране при валидирането на билетите за пътуване, без участието на шофьорите, с което ще се избегне препродажбата на билети. Ще има контрольори, които да следят за спазването на правилата за пътуване в градския транспорт.