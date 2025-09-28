Фенове на „Мерцедес“ в надпревара за купи в Хасково

Две отличия присъжда „Мерцедес“ Фен Клуб – България в Хасково тази неделя. Организаторите и спонсорът ще изберат най-атрактивния автомобил, както и най-впечатляващото ретро возило.

Във вота ще участват и всички присъстващи, които ще отбележат своя фаворит в специален формуляр. Ще бъдат присъдени и медали.

На срещата откликнаха притежателите и почитателите на немската марка от Хасково, Кърджали, Пловдив и София.

Каузата на учредения през пролетта клуб е социална – да осигури подкрепа на членовете му и да помага в благотворителни кампании.

Мястото на атрактивното изложение е на паркинга край язовир „Сивата вода“.