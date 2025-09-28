Организираха семеен доброволчески уикенд край „Студен кладенец”

Семеен доброволчески уикенд се проведе край брега на язовир „Студен кладенец“ . Организатор бе Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1964" и Спасителен клуб за бъдеще в Хасково. В него взеха участие деца и възрастни от цялата област.



Уикендът беше посветен на връзката между екологията и пожарната безопасност. Изхвърлените в природата отпадъци не само замърсяват, но често се превръщат и в пряка предпоставка за пожари. Затова програмата съчета доброволческа акция по почистване с образователни занимания и демонстрации за децата и възрастните.



Освен каузата, участниците се насладиха на нощувки на палатка и лагерен огън, посещение на скалните образувания Каменни гъби и въжения мост Лисиците, разходка с лодка из язовира и пътуване с влак, тематични и спортни игри за деца и родители, прожекции на лятно кино, барбекю и детска дискотека.



Акцент в програмата беше съботната акция „Деца срещу възрастни“ - състезание за събиране на отпадъци, което показа, че грижата за природата може да бъде и забавна.



Събитието има за цел да създаде трайна култура на отговорност към природата и пожарната безопасност, като съчетае полезното с приятното и превърне доброволчеството в споделено семейно преживяване.