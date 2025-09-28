От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

20 °C

Организираха семеен доброволчески уикенд край „Студен кладенец”

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Семеен доброволчески уикенд се проведе край брега на язовир „Студен кладенец“ .  Организатор бе Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1964"  и Спасителен клуб за бъдеще в Хасково. В него взеха участие деца и възрастни от цялата област.

    Уикендът беше посветен на връзката между екологията и пожарната безопасност. Изхвърлените в природата отпадъци не само замърсяват, но често се превръщат и в пряка предпоставка за пожари. Затова програмата съчета доброволческа акция по почистване с образователни занимания и демонстрации за децата и възрастните.

    Освен каузата, участниците се насладиха на нощувки на палатка и лагерен огън, посещение на скалните образувания Каменни гъби и въжения мост Лисиците, разходка с лодка из язовира и пътуване с влак, тематични и спортни игри за деца и родители, прожекции на лятно кино, барбекю и детска дискотека.

    Акцент в програмата беше съботната акция „Деца срещу възрастни“ - състезание за събиране на отпадъци, което показа, че грижата за природата може да бъде и забавна.

    Събитието има за цел да създаде трайна култура на отговорност към природата и пожарната безопасност, като съчетае полезното с приятното и превърне доброволчеството в споделено семейно преживяване.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Легендата Стойчо Младенов на футболен рожден ден в Хасково
    Легендата Стойчо Младенов на футболен рожден ден в Хасково
    преди 40 минути
    Фенове на „Мерцедес“ в надпревара купи в Хасково
    Фенове на „Мерцедес“ в надпревара купи в Хасково
    преди 1 час
    Хасковски рокери в шествие за загиналите мотористи
    Хасковски рокери в шествие за загиналите мотористи
    преди 2 часа
    Димитровградчани ще споделят емоции от финала на Световното първенство по волейбол
    Димитровградчани ще споделят емоции от финала на Световното първенство по волейбол
    преди 3 часа
    Задържаха 307 старинни монети, скрити под касетка със зеленчуци
    Задържаха 307 старинни монети, скрити под касетка със зеленчуци
    преди 4 часа
    Гимназистите с по-голям шанс за работа от висшистите
    Гимназистите с по-голям шанс за работа от висшистите
    преди 6 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Joe Lynn Turner & Maria Ilieva - Forever

    Случаен виц

    Фенове на „Мерцедес“ в надпревара купи в Хасково
    Легендата Стойчо Младенов на футболен рожден ден в Хасково

    Автентичната тъпота всеки път надминава изкуствения интелект. - Тери Пратчет

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Макарони на фурна по италиански
    Макарони на фурна по италиански

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини