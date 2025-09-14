От х:

С 120 първокласници по-малко ще посрещнат училищата в област Хасково

    75 училища в област Хасково ще отворят вратите си на 15 септември. Най-развълнувани са първокласниците, които тази година са  с 120 по-малко в сравнение с миналата година. За тази учебна година в първи клас са записани 1682 деца. За  сравнение през миналата учебна година първолаците са били 1800. Общият брой на всички ученици от първи до дванадесети клас, които утре ще прекрачат училищния праг, е 20 777.

    Всички ученици ще получат безплатни учебници. Те вече са осигурени. „Всички училища в областта са готови за първият учебен ден. Ремонтите са приключили, където и да е имало някакви частични ремонти са направени. Все още има някои ремонти, които продължават по отнощение на СТЕМ кабинетите, но те няма да попречат на учебния процес. “, обясни началникът на РУО – Хасково Силвия Касабова.

    Повечето училища в региона вече имат и избрани след конкурс директори. Процедурите приключиха през месец август. В три учебни заведения конкурсите бяха прекратени заради липса на кандидати, които да отговарят на критериите.

     

     

    Източник: Haskovo.NET

