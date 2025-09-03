Загинали и ранени при челна катастрофа край Константиново

Двама мъже загинаха на място и още няколко души са ранени при челна катастрофа край симеоновградското село Константиново, област Хасково. Сигнал за инцидента е подаден в 13:16 часа днес.

Ударът е между „Мерцедес“ и „Опел“. По първоначална информация, в едната кола са пътували трима души, а броят на пътниците в другата кола все още се уточнява. Има поне шестима рани.

На мястото на инцидента бяха изпратени 5 полицейски екипа, медицински екипи и два противопожарни екипа.

Пътят между Симеоновград и Хасково, в участъка на катастрофата, беше временно затворен за преминаване на автомобили. Трафикът се отклоняваше по обходен маршрут.