Загинали и ранени при челна катастрофа край Константиново

    Двама мъже загинаха на място и още няколко души са ранени при челна катастрофа край симеоновградското село Константиново, област Хасково. Сигнал за инцидента е подаден в 13:16 часа днес.

    Ударът е между „Мерцедес“ и „Опел“. По първоначална информация, в едната кола са пътували трима души, а броят на пътниците в другата кола все още се уточнява. Има поне шестима рани.

    На мястото на инцидента бяха изпратени 5 полицейски екипа, медицински екипи и два противопожарни екипа.

    Пътят между Симеоновград и Хасково, в участъка на катастрофата, беше временно затворен за преминаване на автомобили. Трафикът се отклоняваше по обходен маршрут.

    Източник: Haskovo.NET

