Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец

Частичното бедствено положение, което бе наложено в общините Харманли и Любимец заради големия пожар в Западна Сакар планина, се отменя. Заповедите на кмета на Харманли Мария Киркова и на Любимец Анастас Анастасов са качени на официалните сайтове на местните администрации. Престава да действа и изпълнението на Общинските планове за защита при бедствия, съобщи БТА.

Въвеждането на извънредни ситуации се наложи заради пожара, който възникна в понеделник около 15:00 часа в защитената местност Радинчево в община Харманли. Пламъците застрашиха най-много село Доситеево, което бе пред евакуация на 5 август вечерта. Стихията се разпространи и на територията на община Любимец в близост до тамошното село Йерусалимово.