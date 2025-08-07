От х:

Нов пожар между селата Момино и Елена в община Хасково

Нов пожар избухна днес в следобедните часове в община Хасково, в землището между селата Момино и Елена. Пламъците вече навлизат в горски терен, а ситуацията се развива динамично. Горят смесена гора, сухи треви и храсти, съобщиха от Областна администрация – Хасково.

На място работят 8 екипа на РДПБЗН – Хасково, представители на общинско лесничейство и представители на Държавното горско стопанство. В гасенето е включена и тежка верижна машина, която прокарва просеки с цел ограничаване на огъня и недопускане на разрастването му.

Източник: Haskovo.NET

