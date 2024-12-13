Спукана тръба наводни бул. „Васил Левски“, търсят аварии

Вода се лееше по булевард „Васил Левски“ в Хасково днес. Течът във водопровода се е получил около 19 часа снощи, сигнализираха читатели на Haskovo.net.

Около 10:30 часа днес в хасковския квартал „Орфей“ работеха служители на ВиК. Те бяха разкопали част от уличното платно пред блок №6, намиращ се над бензиностанция „Шел“, за да разкрият тръбата с пробойната. Имаха готовност обаче да разкопаят и още един участък, тъй като бликаше и на друго място. Водата се изливаше по локалното платно и по булевард „Васил Левски“.

Предполага се, че заради ремонтите дейности на място, ще бъде спряно водоподаването за обитателите на блоковете №6 и №7.

От водното дружество прогнозираха, че повредите ще бъдат отстранени в следобедните часове днес и водоподаването ще бъде възстановено.