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Спукана тръба наводни бул. „Васил Левски“, търсят аварии

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    Вода се лееше по булевард „Васил Левски“ в Хасково днес. Течът във водопровода се е получил около 19 часа снощи, сигнализираха читатели на Haskovo.net.

    Около 10:30 часа днес в хасковския квартал „Орфей“ работеха служители на ВиК. Те бяха разкопали част от уличното платно пред блок №6, намиращ се над бензиностанция „Шел“, за да разкрият тръбата с пробойната. Имаха готовност обаче да разкопаят и още един участък, тъй като бликаше и на друго място. Водата се изливаше по локалното платно и по булевард „Васил Левски“.

    Предполага се, че заради ремонтите дейности на място, ще бъде спряно водоподаването за обитателите на блоковете №6 и №7.

    От водното дружество прогнозираха, че повредите ще бъдат отстранени в следобедните часове днес и водоподаването ще бъде възстановено.

    Източник: Haskovo.NET

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