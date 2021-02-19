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Четирима от Хасковско са отличени в конкурса „Завещано от Апостола“

Приключи Националният конкурс „Завещано от Апостола“ за есе и презентация, съобщиха от Младежкия център в Хасково.

Конкурсът се организира за 11 година от Община Хасково и ОП „Младежки център“ и е посветен на 148-годишнината от обесването на великия Левски. В него взеха участие ученици от 5 до 12 клас от 24 населени места на България.

Получиха се 34 есета и 46 презентации от деца и младежи, които искрено се възхищават на живота и делото на героя Васил Левски и го носят в сърцето си.

Творбите бяха оценявани в жури в състав: председател Ели Видева - учител, поет, член на Съюза на българските писатели и членове д-р Веселина Узунова - гл. уредник в Регионален Исторически Музей в Хасково и асистент в Институт за исторически изследвания към БАН; Диляна Пецова - гл. уредник в Регионален исторически музей – Хасково; Антоанета Петрова - специалист „Информационни технологии“; Христина Масалджиева - старши учител по история в ОУ „Св. Иван Рилски“ - Хасково; Дияна Славова - главен учител по история в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ - Хасково; Йоанна Кокотанекова - ръководител на Астрономическа обсерватория към ОП „Младежки център“-Хасково

Журито отличи 22 участници в двата раздела и две възрастови групи. Сред тях са четирима ученици от Хасковско. Наградените в конкурса ще получат грамоти, медали и предметни награди, които ще бъдат изпратени по пощата. Наградите са осигурени от: Община Хасково; ОП „Младежки център“-Хасково; Регионален исторически музей-Хасково; Областен информационен център; Книжарници „Хеликон“ и „Темида“; Туристически информационен център-Хасково и Радио „Веселина“.

Организаторите благодарят на всички ученици за проявената готовност да се съхрани споменът за Апостола!

Ето имената на отличените:

EСE

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (V-VII клас)

1. Теодор Ангелов Тодоров - 6 клас, ОУ „Иван Вазов“, Свиленград

2. Симона Людмилова Василева - 7 клас, Седмо СУ „Кузман Шапкарев”, Благоевград

3. Павел Павлов Павлов - 6 клас, 42 ОУ „Хаджи Димитър”, гр. София

3. Анелия Крумова Мандажиева - 6 клас, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

Поощрителна награда: Станислав Димитров Пешев - 4 клас, ОУ „Отец Паисий“, с. Долно Камарци, Община Горна малина, Област Софийска /най-малък участник/

Поощрителна награда: Анелия Илиева Спахиева - 7 клас, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

Поощрителна награда: Яна Стоянова Димитрова - 6 клас, ЦПРЛ - ОДК „Анастас Стоянов“, гр. Шумен, Литературен клуб „Сладкодумци“.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (VIII-XII клас)

1. Мария Радева Банялиева - 10 клас, ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

1. Мануела Добромирова Стратиева - 12 клас, СУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли, Клуб „Родолюбие“

2. Георги Илиев Спахиев - 12 клас, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

3. Стефан Петков Димитров - 8 клас СУ „Николай Катранов”, гр. Свищов

Поощрителна наград: Милка Венциславова Воденичарова - 12 клас, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

Поощрителна награда: Наталия Ангелова Таранинова - 10 клас, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

Поощрителна награда: Христина Пламенова Петрова - 12 клас, ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина, Клуб „Творци“

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (V-VII клас)

1. Божидар Григоров Манолов - 5 клас, Второ ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна

2. Виктория Николаева Тихомирова - 5 клас, Второ ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна

3. Ментухи Нишан Мурадян - 5 клас, ЦПРЛ - ОДК „Анастас Стоянов“, гр. Шумен

Поощрителна награда: Кристина Славова Красева - 7 клас, ОУ „Любен Каравелов“, град Хасково

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (VIII-XII клас)

1. Преслав Дианов Павлов - 9 клас, СУЕЕ „Св. Константин - Кирил Философ“, гр. Русе

2. Александра Грозданова Делчева - 12 клас, СУ „Васил Левски”, гр. Хасково

3. Таня Димитрова Костадинова - 11 клас, СУ „Васил Левски”, гр. Хасково

Поощрителна награда: Владимир Свиленов Живков - 12 клас, ЦПЛР - ОДК, гр. Ловеч

Източник: Haskovo.NET

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