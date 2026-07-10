Проблемите с водата в Хасково са ежедневие. Според управителя на ВиК Ненко Дервенков причините са две: остарялата подземна инфраструктура и подмяната на няколко водопровода в града, която се извършва от община Хасково чрез наети от нея фирми.

„За съжаление поради остарялата мрежа на община Хасково имаме всеки ден не една, а по седем-осем аварии, които така или иначе трябва да се отстраняват. Проблемът е, когато станат на по-големите водопроводи, че отнема много време, защото трябва да се източва водата, после отнема технологично време да се напълни тръбата, но такава е системата“, обясни Дервенков.

За решаването на хроничното безводие от водното дружество работят по няколко проекта, единият от които е изграждането на нов водопровод в Източна зона с дължина осем километра.

„Едно от основните захранвания на града, по което имаме страшно много загуби. Водопроводът е изключително стар. Преобладаващата му част е от стомана, която вече е изминала срока на годност и е крайно наложащо да се смени. Проектирането е в крайна фаза. Очакваме, след като се одобри, проектът да бъде внесен в МРРБ за финансиране“, каза още Дервенков.

Междувременно проектът за 140 милиона лева по Околна среда е в напреднала фаза. ПУП-овете на всички обекти са готови, но в момента са в процес на съгласуване. Трябва да минат всички необходими инстанции, след това да бъдат внесени на експертен съвет в общината и след като бъдат одобрени, да започне строителството. До края на годината се очаква да започне подмяната на захранващия водопровод за Димитровград и реконструкцията на 26-километровата водопроводна мрежа на Хасково. Изграждането на пречиствателните станции в Харманли и Свиленград и ремонтите на съществуващите такива в Хасково и Димитровград ще е догодина.