От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Проблемите с водата в Хасково са ежедневие

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Проблемите с водата в Хасково са ежедневие. Според управителя на ВиК Ненко Дервенков причините са две: остарялата подземна инфраструктура и подмяната на няколко водопровода в града, която се извършва от община Хасково чрез наети от нея фирми.

    „За съжаление поради остарялата мрежа на община Хасково имаме всеки ден не една, а по седем-осем аварии, които така или иначе трябва да се отстраняват. Проблемът е, когато станат на по-големите водопроводи, че отнема много време, защото трябва да се източва водата, после отнема технологично време да се напълни тръбата, но такава е системата“, обясни Дервенков.

    За решаването на хроничното безводие от водното дружество работят по няколко проекта, единият от които е изграждането на нов водопровод в Източна зона с дължина осем километра.

    „Едно от основните захранвания на града, по което имаме страшно много загуби. Водопроводът е изключително стар. Преобладаващата му част е от стомана, която вече е изминала срока на годност и е крайно наложащо да се смени. Проектирането е в крайна фаза. Очакваме, след като се одобри, проектът да бъде внесен в МРРБ за финансиране“, каза още Дервенков.
    Междувременно проектът за 140 милиона лева по Околна среда е в напреднала фаза. ПУП-овете на всички обекти са готови, но в момента са в процес на съгласуване. Трябва да минат всички необходими инстанции, след това да бъдат внесени на експертен съвет в общината и след като бъдат одобрени, да започне строителството. До края на годината се очаква да започне подмяната на захранващия водопровод за Димитровград и реконструкцията на 26-километровата водопроводна мрежа на Хасково. Изграждането на пречиствателните станции в Харманли и Свиленград и ремонтите на съществуващите такива в Хасково и Димитровград ще е догодина.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Облаци и слънце днес в Хасково
    Облаци и слънце днес в Хасково
    преди 15 минути
    Протест затваря ГКПП "Ивайловград - Кипринос"
    Протест затваря ГКПП "Ивайловград - Кипринос"
    преди 15 часа
    „Хасково“ падна от „Марица“
    „Хасково“ падна от „Марица“
    преди 18 часа
    Вода блика от тротоара пред болницата в Хасково
    Вода блика от тротоара пред болницата в Хасково
    преди 21 часа
    Хавана над 1 тон канабис на "Капъкуле" в два камиона, преминали през Капитан Андреево
    Хавана над 1 тон канабис на "Капъкуле" в два камиона, преминали през Капитан Андреево
    преди 1 ден
    Полицията в Хасково разследва несъществуващ водопровод в Стамболово, за който са платени 880 хиляди евро
    Полицията в Хасково разследва несъществуващ водопровод в Стамболово, за който са платени 880 хиляди евро
    преди 1 ден

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Pentatonix - Meet Me Next Christmas

    Случаен виц

    Хавана над 1 тон канабис на "Капъкуле" в два камиона, преминали през Капитан Андреево
    Летни занимания за деца в Младежкия център в Хасково

    Не животът, а добрият живот си струва да бъде ценен. - Сократ

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Скариди със зеленчуци
    Скариди със зеленчуци

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.