От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Пуснаха под домашен арест жена, пробола с нож мъжа си при пиянска свада

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Таня Граматикова, жената която намушка с нож мъжа си при пиянска свада на 10 юни в Димитровград, ще бъде освободена от ареста. Това става възможно след като днес Окръжен съд Хасково промени мярката ѝ за неотклонение от постоянен арест на домашен арест.

    Мъжът на Граматикова се лекува в болница, защото пострада тежко. Ударът с нож в областта на далака доведе до отстраняване на слезката. Граматикова е била много пияна по време на скандала, тестът с дрегер след инцидента показал 3,43 промила. 

    Защитата на обвиняемата поиска по-лека мярка. От прокуратурата не възразиха, защото нямало пряка опасност от извършване на ново престъпление. Таня Граматикова ще бъде под домашен арест в жилището на майка си. Тя няма да има право да напуска България. Двамата с мъжа ѝ били в обтегнати отношения от месеци и в съжителството им имало и други инциденти. Определението на Окръжния съд в Хасково е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (4)

    • 1
      Гр
      ГРАЖДАНИН
      7 -1
      16:32, 18 юни 2026
      Леле, този арест е пълен с дървеници, жената е цялата изпохапана!
      Отговор
      • Бъ
        бъзз
        1 -1
        16:57, 18 юни 2026
        Няма нищо, де!
        Нали има пари за Евровизия, футбол, олимпийски медалисти и техните треньори, разни мамници сериали и подобни свръхценни нещица.
      • То
        Толупова
        2 0
        18:47, 18 юни 2026
        3.43 промила и такова туловище дървеници не го плашат.Че и ръга с ножа безкомпромисно.Горкия човечец да е мислил га са е женил!
    • 2
      Си
      Сикси
      3 0
      18:43, 18 юни 2026
      Абе като я гледам нож не и трябва.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Каснаково, Райново и Меричлери събират гости за Еньовден с древни ритуали, билки и фолклор
    Каснаково, Райново и Меричлери събират гости за Еньовден с древни ритуали, билки и фолклор
    преди 5 часа
    Пръскат с дронове срещу комари по реките Марица и Канаклийка
    Пръскат с дронове срещу комари по реките Марица и Канаклийка
    преди 5 часа
    Започва следене на пътя на вносното сурово мляко до производителите
    Започва следене на пътя на вносното сурово мляко до производителите
    преди 6 часа
    Извадиха 42 000 контрабандни цигари от празен резервоар на автобус
    Извадиха 42 000 контрабандни цигари от празен резервоар на автобус
    преди 7 часа
    Зоокътът в парк „Кенана“ ще бъде обновен и модернизиран
    Зоокътът в парк „Кенана“ ще бъде обновен и модернизиран
    преди 8 часа
    Трима са задържани за притежание на наркотици
    Трима са задържани за притежание на наркотици
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Теорията за Свръхчовека

    Случаен виц

    Пръскат с дронове срещу комари по реките Марица и Канаклийка

    Това, което се подразбира, става още по-ясно като се каже. - Френска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Мини запеканки от праскови и извара
    Мини запеканки от праскови и извара

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.