Пуснаха под домашен арест жена, пробола с нож мъжа си при пиянска свада

Таня Граматикова, жената която намушка с нож мъжа си при пиянска свада на 10 юни в Димитровград, ще бъде освободена от ареста. Това става възможно след като днес Окръжен съд Хасково промени мярката ѝ за неотклонение от постоянен арест на домашен арест.

Мъжът на Граматикова се лекува в болница, защото пострада тежко. Ударът с нож в областта на далака доведе до отстраняване на слезката. Граматикова е била много пияна по време на скандала, тестът с дрегер след инцидента показал 3,43 промила.

Защитата на обвиняемата поиска по-лека мярка. От прокуратурата не възразиха, защото нямало пряка опасност от извършване на ново престъпление. Таня Граматикова ще бъде под домашен арест в жилището на майка си. Тя няма да има право да напуска България. Двамата с мъжа ѝ били в обтегнати отношения от месеци и в съжителството им имало и други инциденти. Определението на Окръжния съд в Хасково е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.