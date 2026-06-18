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Пръскат с дронове срещу комари по реките Марица и Канаклийка

Специални дронове ще пръскат площите по поречието на реките Марица и Канаклийка за ограничаване популацията на комарите, съобщават от Община Свиленград. 

Обработката се извършва със специализирани безпилотни машини -  дронове.  Те са оборудвани със система за разпръскване на препарати. Технологията позволява равномерно покритие и ефективно третиране на труднодостъпни крайречни терени. Ще бъдат обхванати площите в регулацията на Свиленград.

Паралелно с това на територията на града ще се проведе и наземна ларвицидна обработка срещу ларви на комари с топъл аерозол.

Източник: Haskovo.NET

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